Ivana Nadal reflexionó sobre el momento en que decidió cambiar su vida

Ivana Nadal volvió a sorprender a sus millones de seguidores en sus redes sociales al revelar cómo fue el momento donde decidió hacer un cambio radical en su vida.

La influencer se sinceró desde su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un video donde contó cuál fue el inicio para su cambio espiritual, el cual la llevó a abandonar los medios y mudarse de forma definitiva a México.

"Muchas veces me preguntan ¿qué pasó en tu vida para que vos hayas generado este cambio, digo renunciaste a tu trabajo, te fuiste a vivir afuera y nadie sabe de qué vivís?", comenzó expresando Ivana.

"La realidad es que no me pasó nada puntual simplemente un día me levanté desde una posición distinta y comencé a observarme, a observar mis pensamientos, qué acciones ejecutaba y cómo vivía mi vida. Como las respuestas no eran las que más me gustaban, empecé a generar cambios, la voluntad es la clave", agregó categórica.

Ivana Nadal. Foto: Instagram @ivinadal.

"Salirte de la matrix no significa dejar de tener celular o irte a vivir en medio de la nada, la matrix lo que representa es un sistema de creencias limitantes, es todo lo que nos separa del otro: la religión, la política, las creencias culturales. Date cuenta realmente qué cosas te representan y qué otras están impuestas en tu vida y vos accionás en consecuencia con ellas, pero ni siquiera sos consciente", reflexionó.

Luego, la modelo recordó las transformaciones que realizó para estar mejor: "El primer cambio que ejecuté en mi vida fue dejar de ver la tele, antes me despertaba, prendía la tele y después me encontraba ansiosa, con miedo, preocupada".

"Un día dije: '¿Qué estoy haciendo?' y apagué la tele, me comenzó a cambiar la vida. El silencio alrededor me permitía escucharme a mi misma y comencé a vivir mi vida en vez de estar con la cabeza en la vida de los otros", reveló Nada.

Además, la se refirió a las críticas que recibe: "La clave es poder hacer mi vida sin buscar la aprobación en el afuera, primero la de tu familia, después la de tus amigos y tu pareja, y tercero, del resto, imagínense que mi resto a veces es un país. Fue una aprendizaje enorme cuando comencé a exponer mis ideas, ver cómo un mundo entero estaba resistiéndose a lo que yo proponía desde mi individualidad, entonces animate siempre van a hablar de vos", aconsejó. Ivana Nadal reflexionó sobre su cambio de vida. Foto: Instagram @ivinadal.

Finalmente, reflexionó: "No necesitás hacer diez millones de cursos, ni leer diez millones de libros, sólo necesitás empezar a escucharte, a sentirte, a cuidarte o permitirte ser. El tiempo no existe, lo único que existe es el hoy, así que sólo necesitás voluntad".