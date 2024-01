Wanda Nara mostró por primera vez los papeles que dicen cuál es su enfermedad

Este 2023 fue una montaña rusa de emociones para Wanda Nara y su familia. Tuvo sus momentos buenos como no tan buenos, que pasaron desde coronarse campeona en el Bailando de la televisión italiana a que se le diagnostique leucemia.

Desde ese entonces, todo cambió en la vida de Wanda Nara. Fue en julio cuando quedó internada, por primera vez, y alarmó a su entorno y a todos los medios de comunicación. Si bien había rumores, reveló su diagnóstico recién tres meses después y, a partir de eso, no dudó en hablar públicamente de la enfermedad que padece.

Wanda Nara fue diagnoticada con leucemia en ocutbre

Al llegar el último día del año, aparecen los balances de todo tipo y, en este contexto, la mediática no dudó en hacer el suyo: "2023 Fuiste increíble e inolvidable, debuté con mucha expectativa como Conductora de Masterchef y el raiting nos acompañó, me gané mi primer Martin fierro como revelación, al otro día me internaron y ya saben lo que paso después", comenzó diciendo en su posteo de Instagram.

Y siguió: "Sin embargo decidí tomarme todo con música y baile. Gané la copa más grande y más increíble con una final histórica de raiting en Italia, después de más de 17 bailes cerré con un tango inolvidable, sentí miedo de perder por mi elección tan Argentina pero gané y la emoción fue aún más grande".

"También cante y fui una Bad bitch, hoy mi canción es inspiración para algunos e infaltable en fiestas. Gané otro Martín Fierro esta vez por la moda que tanto me apasiona. Mi Mauro Icardi salió campeón con el equipo y en la ciudad que amo que tanto insistí trabaje y traje a jugar. Además de deportista del año. Mi familia, que es lo único importante para mí, tiene salud y es feliz. ¿Qué más puedo pedir? 2024 te deje la vara muy alta no me falles ?? Feliz año para todos", cerró.

Entre el carrusel de fotos trascendentales de su año, Wanda Nara compartió imágenes con su amor y sus hijos, el Martín Fierro y por último subió un informe de la clínica Fundaleu donde se dan detalles de su enfermedad: “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”.

El comunicado que lanzó Fundaleu sobre la salud de Wanda Nara

Es la primera vez que se conoce con exactitud el diagnóstico que le dieron a la vedette y empresaria que, según dicho comunicado, “realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”. La leucemia mieloide crónica es uno de los tipos más agresivos y frecuentes que se caracteriza por el crecimiento anormal y descontrolado de los glóbulos blancos.

A esta enfermedad se la considera uno de los casos más paradigmáticos de la oncohematología porque la llegada de nuevas medicaciones desde 2001 permitió cronificarla y que los pacientes en tratamiento lleven muchos años sin decaer y en muy buen estado de salud.