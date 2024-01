La terrible traición de Emmanuel a Joel en la casa de Gran Hermano

Los televidentes y fans de Gran Hermano se llevaron una increíble sorpresa cuando Joel y Rosina blanquearon que se conocían desde antes de ingresar al reality show más exitoso de todos.



En ese contexto, el azafato sintió la necesidad de compartir ese secreto con alguno de sus compañeros. Y fue así que confió en Emmanuel: incomodidad y una especie de desamor fue lo que lo motivó a abrirse.



“El destino fue muy loco. La primera vez que la vi y cómo la conocí. Nadie de acá de la producción lo sabía porque no tengo ni una sola foto, no tengo nada con ella. No la sigo en redes, ni nada”, le contó Joel a Emmanuel.



“Era imposible que pasara lo que pasó”, agregó el joven de Lomas de Zamora. “¿Me estás jodiendo bolu…? Ay, qué emoción, qué icónico”, reaccionó Emmanuel, que fue el hombre de confianza de Joel en la casa de Gran Hermano en ese momento tan importante para él.



“¿Entendés por qué me siento como me siento? Porque no soy tan idiota que la conozco hace dos semanas y estoy haciendo alto show. Si fuera otra persona u otra situación, me chupa un huevo. Pero fue una historia reciente, de este año y fue muy fuerte para los dos”, expresó Joel.

Joel y Rosina, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Luego, Emmanuel, intrigado por conocer más detalles de la historia de amor sorpresiva, le preguntó si le gustaría estar con Rosina. “Es lo que yo re quiero. Nos unió el destino la primera vez de una manera. Ella es de otro país. Ni siquiera vive en este país. Tengo cien cosas que me pasaron con ella y me la crucé en la calle. Era una en un millón”, se sinceró Joel.



En ese momento, el joven azafato le confesó que estaba depositando mucha confianza en él al contarle esta historia. “Yo confío ciegamente en vos”, le dijo. “Yo no voy a contar nada, te lo prometo”, aseguró Emmanuel, quien a los pocos minutos se dirigió al otro cuarto y contó todo.