Gran Hermano 2023: Furia y Manzana vivieron un desopilante momento en cámara

Van apenas tres semanas desde el inicio de Gran Hermano y pareciera que pasaron más de 2 meses por la cantidad de conflictos que fueron sucediendo. En ese marco, la gran protagonista del juego es, hasta ahora, Furia.



La joven, llamada Juliana, ya superó dos placas y se perfila como una gran candidata a llegar bien lejos en el reality más exitoso del mundo. Con una personalidad muy extrovertida, fue ganando popularidad.



Si bien en la mayoría de los casos tomó notoriedad en estas tres semanas de juego a fuerza de conflictos, discusiones y hasta peleas que por poco no llegaron a escalar en violencia, Furia también sus momentos de diversión.



Son muchos los que consideran que Juliana le pone pimienta a la casa de Gran Hermano y que es ella quien justifica los buenos números de rating en esta edición. Ella pareciera intuirlo y le saca provecho.



En las últimas horas, protagonizó un desopilante momento cuando “secuestró” a Manzana, uno de los personajes más queridos y que más popularidad tenía en las redes sociales antes de entrar al reality.



Apuntando a Manzana, simulando un arma con su dedo índice, Furia llevó a su compañero hasta la cámara y le envió un mensaje especial a Coscu, con un pedido concreto para liberar a su secuestrado.

Furia y Manzana, en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Coscu, no te atrevas, lo tengo acá y no lo voy a devolver. Ya sabés a dónde tienen que ir todos esos votos”, dijo Furia mirando a la cámara, mientras. Coscu, si no hacés lo que tenés que hacer, disparo”, bromeó Juliana.



Hay que recordar que para el próximo lunes hay siete nominados: Furia y Williams, por sanción, y Florencia, Carla, Sabrina y Lisandro, por los votos de sus compañeros. La placa es más que interesante teniendo en cuenta que la integran participantes fuertes.