Filtraron un video de Furia de Gran Hermano en otro programa de TV

Desde que 'Gran Hermano' volvió la pantalla de Telefe, todas las miradas están puestas en una participante en particular. Se trata de Juliana Scaglione, Alias Furia, quien por su carácter histriónico y los enfrentamientos que tuvo es, hasta el momento, la protagonista dentro de la casa más famosa del país. Su participación en GH llama la atención de todos, aunque esta no es la primera aparición en la televisión que tuvo la joven.

Entre 2022 y 2023 la pantalla de Canal 9 puso al aire 'Flechazo, amor oculto', un ciclo conducido por Darío Lopilato. En el programa diversas personas iban en busca del amor para tener citas a ciegas con otros participantes en una remake del recordado 'Cupido', de la época de los 2000. Así fue que Furia Scaglione hizo su intempestiva aparición en aquel ciclo y desplegó su particular personalidad, al igual que lo hace hoy en 'Gran Hermano'.

Furia confesó haber tenido dos novios y dos novas en su vida.

"Sacate la careta. Que ojazos”. Con esta frase Darío Lopilato le pidió a Furia que se saque el antifaz que resguardaba su identidad. Fiel a su personalidad y a su impronta, la participante de 'Gran Hermano' no dudó en contestarle: "Como los tuyos", en referencia a los ojos del hermano de Luisana Lopilato. Luego Juliana y quién era su cita a ciegas comenzaron a conocerse en un tiempo limitado que el programa les daba para expresarse y sacarse todas las dudas entre uno y el otro.

En su ingreso a 'Gran Hermano', Furia reveló que estuvo en pareja cuatro veces: dos con chicos y dos con chicas. Contundente en su participación en el programa de Darío Lopilato, la joven estuvo firme en su postura al hablar sobre cómo debería manejarse una relación. "Uno tiene que dar lo que recibe, también. Creo que, si uno no le pone tanta voluntad como el otro, me parece que ahí no funcionan mucho las cosas”, señaló.

Mirá el video de Furia de Gran Hermano en otro programa

Así fue que ambos participantes continuaron con el proceso de conocerse y Furia fue tajante al referirse a la competencia dentro de las relaciones de pareja. "La competencia en el deporte, pero no dentro de la pareja. Me recuerda cuando estaba con mis otras parejas en las que realmente se competía todo el tiempo en a ver quién era más estrella que el otro. Y la realidad es que esa palabra ya no la involucro tanto dentro de una relación”, sentenció la polémica participante de GH.