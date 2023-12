Qué pasará con el futuro de Ricardo Arjona: "Todo fue una confusión"

A mediados de diciembre, el famoso cantautor Ricardo Arjona anunció que, por problemas de salud, se retiraba de la música luego de 38 años de exitosa carrera, sorprendiendo a todos sus fanáticos. En uno de sus shows brindado en Santiago de Chile, el cantante explicó las razones por las que se alejaba de los escenarios, sin embargo, ahora se dio a conocer que el guatemalteco no tiene intenciones de dejar su profesión que tantas satisfacciones le ha brindado en estas casi 40 décadas.

En pleno concierto en la capital chilena y luego de dejar en claro las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, Ricardo Arjona agradeció públicamente sobre el escenario a sus fans y a su equipo de trabajo públicamente. Luego en un comunicado en sus redes sociales el cantante publicó un mensaje. "Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de Blanco y Negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias", expresó el intérprete en ese momento en su cuenta de Instagram.

A mediados de diciembre de 2023, Ricardo Arjona había anunciado su retiro de la música luego de su concierto de Santiago de Chile. Foto: Instagram/ Ricardo Arjona

"Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón", agregó el compositor.

Ahora, luego de que la noticia haya sacudido a la industria de la música, el equipo de producción de Ricardo Arjona emitió un comunicado donde aclaran la situación, dando a entender que todo se trató de una confusión y el intérprete de “Mujeres” no tiene intenciones de dejar su profesión. En el documento presentado a los medios de comunicación los colaboradores del guatemalteco fueron contundentes al asegurar que continuará con su labor sin que sus problemas de salud afecten sus proyectos futuros.

Comunicaron que Ricardo Arjona no se retirará de la música y que todo fue solamente una confusión. Foto: Instagram/ Ricardo Arjona

"Ricardo Arjona no se retira. No hay ningún retiro del que hablar. Simplemente terminamos un tour muy largo y Ricardo tiene algunos problemas de salud (no graves) en su espalda que necesitan descanso", se lee en el comunicado que dio publicó la agencia EFE.

Lo cierto es que cuando todos sus fans lloraban por el alejamiento de Ricardo Arjona de la música, ahora recibieron una notica que le devuelve la alegría. Cabe destacar que, hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre el tema de su retiro o vuelta a los escenarios.