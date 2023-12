Escape Room, la comedia del verano, llega al Teatro Tabaris

El próximo 5 de enero, en el Teatro Tabaris, estrena Escape Room. Esta comedia, dirigida por Nelson Valente, es protagonizada por Benjamín Rojas, Sofía Morandi, Brenda Gandini y Gonzalo Suárez.

Esta comedia, original de España y ahora recreada en Argentina, se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Rojas) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Morandi) a una pareja de amigos suyos, Vicky (Gandini) y Rai (Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de "Escape Room", en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala.

Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir del "Escape Room" no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso.

Gonzalo Suárez, Benjamín Rojas, el director Nelson Valente, Sofía Morandi y Brenda Gandini.

MDZ dialogó mano a mano con los protagonistas que contaron sus sensaciones de hacer temporada en Buenos Aires y hablaron sobre esta aventura de las salas de escape.

"El problema es que el juego empieza a hablar más de ellos que del juego mismo. Y ahí empieza una situación un poco oscura. Es una comedia negra en donde la gente se va a divertir, pero también se va a incomodar un poquito en la butaca y tiene un cierre y una bajada de línea muy linda que habla un poco de nuestros secretos y de la tolerancia que nosotros tenemos para la persona que elegimos como amigo o pareja", explica Benjamín Rojas.

Sin dudas que las salas de escape son uno de los divertimentos que están de moda y que la gente elige para dispersarse. Pero también es cierto que mucha gente no ha ido, como Brenda Gandini.

"Soy media lady y me da miedo porque también soy ansiosa y si hay algo que siento que no puedo resolverlo me voy a poner un poco nerviosa", confiesa muy divertida Brenda que volverá a trabajar con Benjamín Rojas quién formaba parte del elenco de su debut actoral cuando tenía 19 años.

"Para mí un proyecto es importante cuando se termina de completar con el grupo", agregó la rubia.

Mirá la entrevista completa con los protagonistas de Escape Room

Gonzalo Suárez, por su parte, destacó que "el casting estuvo muy bien, pero creo que entre todos vamos armando un espectáculo más copado. Me parece que está buenísima la puesta y a medida que la vamos ensayando creo que incluso es algo distinto a la comedia habitual". Escape Room estrenará el 5 de enero en el Teatro Tabaris

También pasa que "nos estamos mordiendo para no reírnos porque tiene mucho humor negro, y te reís de la barbaridad que estás diciendo. Se logra una comedia de distintos humores que está buenísimo", agregó el actor.

El director y el que lleva los hilos de Escape Room es Nelson Valente. "Tengo cierta presión de decir 'no puedo fallar con esto' porque tener este elenco es como que tener a Messi ahí y tiene que jugar un poco", dijo muy divertido.

Escape Room se podrá ver desde el 5 de enero de miércoles a domingo en el Teatro Tabaris y las entradas ya están a la venta.

Hacer humor en época de crisis social y económica

"La crisis nos ha acompañado mucho tiempo y lo hemos comprobado. La comedia es muy sana y es una vía de escape para la gente, para su día a día. Y los invitamos porque se pueden divertir, pueden pasar un rato riéndose", argumentó Rojas.

"Necesitamos reírnos para olvidarnos un poquito de los problemas cotidianos cuando están atravesados por una situación bastante difícil. A veces este tipo de obras, a mí por lo menos, te refrescan un poquito el alma", dijo Gandini. Escape Room es una comedia dirigida por Nelson Valente.

Nelson Valente, el director de Escape Room, destacó que "somos resilientes. Cuando hay más crisis, como en el 2001, es cuando es más necesario hacer catarsis con la gente. Incluso el teatro es de alguna manera un vínculo, un buen lugar, un lindo concepto, un buen cable, así como un escape".