Así está hoy Mica Álvarez, la ex de Manu Urcera que dejó por Nicole Neumann

Manu Urcera tomó una fuerte relevancia en este último tiempo a raíz de su boda con Nicole Neumann. Pero el piloto de carreras, cuenta con un pasado amoroso polémico por cómo se dieron algunas de sus relaciones y la que hoy se ubica en la mira es Micaela Álvarez.

Dentro de las ex’s parejas que Urcera tiene, además de estar su explosivo affaire con Eva Bargiela, también estuvo con Álvarez previo a conocerse con Nicole. Sin embargo, el desenlace de su vínculo terminó de la peor manera y ella salió a atacarlo hace un tiempo.

Aunque Micaela prefiere mantenerse en el anonimato absoluto y preservar su privacidad, cuando se enteró que Manu comenzó a salir con Neumann en 2021 puso el grito en el cielo. En una entrevista que brindó para Intrusos hace algunos años, fue determinante con el flamante marido de la top model.

"Hubo cosas que no me gustaron, que me hicieron sufrir un montón. No es que fue la separación y lo que pasó que marcaron un final drástico. Fueron años de pasarla mal y sufrir”, comentó Mica, quien al igual que Urcera es oriunda de Neuquén.

Sus polémicas declaraciones incineraron a Manu en el principio de su relación con Nicole, ya que dio a entender que le había sido infiel. Además de haber padecido múltiples situaciones y una toxicidad constante, en esta ocasión vuelve a estar en boca de los principales medios por el rotundo cambio de vida al que se sometió.

Haber sido novia del piloto durante un tiempo le dejaron severas consecuencias y decidió que lo mejor era partir de Argentina. La polémica teoría que se filtró, es que a ella la obligaron a irse rumbo a España para que dejara de ensuciar el apellido de la familia Urcera.

Mica Álvarez en su época de novia de Manu

"Después de que se separa de Urcera, él empieza su relación con Nicole y la deja. A ella la mandan un tiempito a España. No se fue a vivir por elección, la mandaron para que baje el perfil y deje de aparecer en los programas de televisión", destacó Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

Recordando que el papá de Manu, Claudio, es dueño de una de las petroleras más importantes del país en la zona de la Patagonia, según confesó Brey sus influencias en el poder hicieron que Álvarez se corriera del eje principal: "Se hablaba de gente muy poderosa. Son dueños de media provincia"