Muy relajada y divertida, Sofía Jujuy Jiménez tuvo una curiosa interacción con sus seguidores de Instagram, entre los cuales hubo alguien que le hizo un insólito desafío, el cual ella aceptó para terminar mostrando su talento oculto.



Sucede que, con tiempo libre, la modelo y conductora dejó disponible el sticker de preguntas en sus historias de Instagram. Allí, sus seguidores y fans aprovecharon para hacer todo tipo de consultas.



Entre los temas más abordados en la interacción, Sofía Jujuy Jiménez fue consultada por su situación sentimental, sobre hábitos saludables y sobre algunas cuestiones referidas a su vida cotidiana.



No obstante, hubo una pregunta que realmente sorprendió a todos, porque no sólo terminó revelando algo completamente desconocido acerca de la modelo y conductora, sino que también se convirtió en un desafío.



“¿Es verdad que tenés ese talento de separar mucho los dedos de los pies? Me muero”, le preguntó una usuaria de Instagram a Sofía Jujuy Jiménez, quien, lejos de esquivar la pregunta, se hizo cargo.

Sofía Jujuy Jiménez mostró su talento oculto.



“Sí, pero no te mueras”, le respondió la modelo y conductora, publicando, además, un video en el que mostró que, efectivamente, su seguidora estaba en lo cierto: la jujeña tiene un talento insólito para separar los dedos.



Por otra parte, también le preguntaron cómo estaba haciendo en esta etapa de su vida para superar la separación. “Conectando con las personas y las cosas que me hacen bien, poniendo el foco en lo importante”, respondió.