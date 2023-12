Cómo fue el reencuentro de Romina Gaetani con Facundo Arana tras el escándalo

Luego de lo que fue el tremendo escándalo mediático en el que Romina Gaetani acusó a Facundo Arana de violento y agresivo, ahora los actores se reencontraron en la serie Buenos Chicos.



Es que Facundo Arana tuvo una participación especial en el elenco del que forma parte Romina Gaetani. Era de esperar, lógicamente, que esta situación no pasara inadvertida para quienes tratan temas del medio artístico.



En ese marco, en Socios del Espectáculo hablaron de esta situación que pudo haber sido un tanto incómoda y, no sólo eso, sino que también fueron a buscar la palabra de la actriz, para saber cómo fue ese reencuentro.



“No nos cruzamos. Si hubiera pasado, lo saludaba y le decía que hablábamos después”, comentó Romina Gaetani en la charla con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



En aquel escándalo mediático, también intervino María Susini, la pareja de Facundo Arana, ya que salió a defenderlo, más que nada luego de que se sumaran algunas críticas más sobre el manejo del actor.

Romina Gaetani y Facundo Arana.



“Ni idea si queda pendiente una charla. No lo pensé. Eso se tiene que dar naturalmente”, expresó Romina Gaetani sobre si existe una posibilidad de tener una conversación para arreglar la situación.



Sobre esto, la actriz aclaró: “Estuvo buena su participación, aportó y es trabajo. Con eso no se jode. Es un actor que ya sabemos lo que significa, con su trayectoria y su peso. No tendría problema en compartir un proyecto”.