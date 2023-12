Revelan cómo será la grilla completa de LN+ tras la baja de Jonatan Viale y qué pasará con Viviana Canosa

Tras la polémica salida de Jonatan Viale de LN+, y en medio de cambios previstos en distintas franjas horarias, revelan cómo quedará la grilla de la señal de noticias para 2024, con una flamante incorporación en la mañana y la incógnita sobre la continuidad de Viviana Canosa.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró dio detalles de la programación que tendrá LN+. "De 6 a 10 de la mañana Antonio Laje, tal como presagiamos. Luego Luis Novaresio y más tarde María Laura Santillán", comenzó la periodista de espectáculos sobre la grilla de la mañana, mediodía y primeras horas de la tarde.

Antonio Laje, la flamante incorpooración de LN+. Foto: Captura de video América TV.

Acto seguido, Calabró contó que ella seguirá al aire en LN+ con Débora Plager, pero ahora a la tarde. "Las chicas que no se van a levantar a las 6 de la mañana, de 14:30 a 16, en una hora clave porque hay que seguir traccionando audiencia para el prime y el pre prime", contó feliz la especialista en espectáculos y actualidad política.

Marina Calabró y Débora Plager, confirmadas para la primera tarde de LN+. Foto: Captura de video LN+..

En cuanto a las restantes horas de la tarde, Marina Calabró adelantó que de 16 a 18 estarán Paulino Rodrígues y Eleonora Cole, mientras que de 18 a 20 estará el clásico noticiero liderado por Eduardo Feinmann, y de 20 a 21 Pablo Rossi.

A la hora de hablar sobre qué pasará en LN+ de 21 a 22, es decir el horario que allí tenía Jonatan Viale, la columnista de Jorge Lanata señaló que todavía no hay certezas sobre quién ocupará ese espacio. "Como que nadie está muy desesperado por agarrar porque va a estar enfrente Jonito", ironizó Marina Calabró en relación al inminente desembarco del conductor en TN.

Jonatan Viale, sin reemplazo definido en LN+. Foto: Captura de video LN+.

Sobre el prime time, a las 22 la periodista contó que podría haber unitarios con distintas figuras cada día de la semana, a la vez que de 23 a 0 señaló que "todavía está por verse".

Respecto a Viviana Canosa, Marina Calabró contó: "Pidió la franja de las 21, por ahora no hay acuerdo. Lo que no quiere decir que no vaya a estar, por ahora no hay acuerdo". En tanto que Luis Majul podría ir de 22 a 23. "Majul va estar en el prime de La Nación, eso está confirmado. Canosa está negociando", enfatizó la comunicadora.

Viviana Canosa, con situación incierta en LN+. Foto: Captura de video LN+.

Más allá de la incertidumbre sobre la figura que reemplazará a Jonatan Viale y del destino de Viviana Canosa en LN+, Marina Calabró anticipó: "A todo esto tenemos que ubicar a la nueva adquisición de La Nación+, el Pelado Esteban Trebucq".

Finalmente, en los unitarios que irán a la noche, la columinista adelantó que estarán Alfredo Leuco, Carlos Pagni y José del Río.