Pamela David acusó a Marina Calabró de mentirosa: "Se la pasa diciendo fake news"

Hace semanas que la continuidad de Pamela David al frente de Desayuno Americano quedó en duda para 2024. Y mientras su panel tambalea y cambia día a día debido a las típicas bajas de fin de año, Marina Calabró tiró una bomba: que su conductora se iba a bajar del programa “por motivos personales”.

En su columna de Lanata sin filtro, la Calabró cargó las tintas contra la ex El Bar y dio a entender que el nuevo signo político era la causa de su posible renuncia. Luego, David le respondió filosa en una nota en Por si las moscas (La Once Diez) donde planteó, indignada, que jamás había recibido un llamado de su colega.

Pamela David aseguró que sigue en 2024 en América. Instagram Pamela David.

“Son fake news”, acusó Pamela David, en diálogo con La Once Diez/ Radio de la Ciudad, y avanzó: “No sé de dónde sacaba Marina Calabró que yo no quería conducir el programa porque no había ganado Sergio Massa, si yo quiero siempre estar en el programa, al aire y sin tomarme vacaciones”.

“No tengo el teléfono de Marina y no sé cómo preguntarle, pero, ¿cómo antes de decir lo que dijo no me va a preguntar a mí? ¿De dónde saca que me voy del canal por problemas personales?”, señaló la esposa de Daniel Vila, presidente del Grupo América.

Pamela David acusó a Marina Calabró de mentir sobre ella. Captura TV.

A continuación, la conductora del ciclo matutino se refirió a su presente familiar y personal: “Voy 14 años del primer flechazo que me dejó enamorarme de Daniel. Estamos felices porque mis hijos tienen salud y nos amamos, mi hijo Felipe pasó a quinto año, nuestra familia está en tanta plenitud”.

“Gracias a Dios, no tengo ningún problema, mucho menos personal”, aseguró, antes de volver a cruzar a Calabró: “Nunca me llamó, jamás y se la pasa hablando de mí, vive hablando de mí”.

Pamela David y su mirada crítica a las propuestas de Javier Milei

En la misma nota, cuando le preguntaron a Pamela David sobre su persistencia en los cuestionamientos a la propuesta de Javier Milei, la periodista respondió: "¿Por qué no hacerlo? Sentiría un adoctrinamiento. Yo lo padecí el kirchnerismo más que nadie. Cuando me dicen 'kuka' es muy gracioso".

"Hay un público más honesto y que te acompañan con los años. En las redes bloqueo y reporto todos los comentarios agresivos. Pero después tengo una respuesta más amplia para los que dicen algo constructivo", agregó Pamela, al explicar cómo aprendió a manejar el hate en las redes para que no la afecte.