Marina Calabró destruyó a Pamela David con una filosa advertencia y adelantó una nueva baja en Desayuno Americano

Luego de que Pamela David arremetiera contra Marina Calabró por su información sobre la presunta baja de Desayuno Americano (América TV), la periodista de espectáculos le respondió contundente a la conductora y anticipó cuál es la próxima figura que saldrá de su magazine.

"No sé de dónde sacaba Marina Calabró que yo no quería conducir el programa porque no había ganado Massa, y yo quiero siempre estar en el programa, al aire y sin tomarme vacaciones", había disparado Pamela David en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) sobre los presuntos dichos de Marina Calabró.

Pamela David arremetió contra Marina Calabró. Foto: Captura TV.

Luego, la conductora agregó enojada: "No tengo el teléfono de Marina y no sé cómo preguntarle, pero ¿cómo antes de decir lo que dijo no me va a preguntar a mí? ¿De dónde saca que me voy del canal por problemas personales? Hace catorce años del primer flechazo que me dejó enamorarme de Daniel Vila. Estamos felices porque mis hijos tienen salud y nos amamos, mi hijo Felipe pasó a quinto año, nuestra familia está en tanta plenitud. Gracias a Dios no tengo ningún problema, mucho menos personal. Nunca me llamó, jamás y siempre habla de mi, vive hablando de mí".

Por su parte, Marina Calabró le respondió a Pamela David en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece): "Que me muestre el tape. Yo lo que hablé de ella es laboral. En algún momento dije que ella dudaba en seguir con el programa el próximo año, después dijimos que sí, que estaba garantizada su continuidad. No hice ninguna referencia a su situación personal ni de pareja, los alcahuetes le deben contar mal".

Para dejar en claro que no tiene un encono con David, Calabró sumó: "Si dijo que yo aludí a algún tipo de problema personal, es mentira. No tengo ningún problema con ella, cero razones personales. Cero referencias personales".

Luego, desde su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró estuvo más picante contra Pamela David al argumentar tajante: "A la señora Pamela David le voy a decir que antes de indignarse conmigo, escuche lo que digo sobre ella, y no reproduzca textuales inexistentes. Detesto que pongan en mi boca expresiones que no digo".

En tanto que sobre la idea de que haya dicho que David no seguiría con su programa porque no ganó en el balotaje Sergio Massa, Calabró retrucó: "Nunca dije eso, nunca haría esa asociación tan burda. Que se informe la señora Pamela David".

Finalmente, y luego de haber anticipado que Carlos Monti será el próximo en abandonar Desayuno Americano porque no logró un arreglo económico, Marina Calabró ironizó sobre Pamela David al decir que la "dueña se va a quedar sola". "Que le pague al equipo, así no se le van", le advirtió filosa la especialista a la conductora sobre la seguidilla de bajas que ha tenido en su programa.