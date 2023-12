La pésima experiencia de Marcela Tauro trabajando con Jorge Rial y Lucho Aviles

Si hay alguien que tiene una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y que hoy se mantiene firme en los medios es Marcela Tauro, quien hace unos días recordó su experiencia laboral con Jorge Rial y Lucho Avilés.



La panelista de Intrusos recordó cómo fueron sus terribles discusiones al aire con ambos conductores en el marco de un debate sobre el reciente conflicto entre Analía Franchín y Nancy Pazos en A la Barbarossa.

Marcela Tauro y Jorge Rial.



Sucede que, luego de mostrar una nota en la que Lío Pecoraro, compañero de ambas, se río de la situación, Guido Záffora contó que quien más sufre las peleas en su programa es Georgina Barbarossa.



Ante esto, Daniel Ambrosino sostuvo: “Si un conductor no quiere que dos panelistas se pelean, no se pelean. Acá es muy difícil controlar, pero cuántas veces pasó en otras gestiones. Con la de Jorge Rial no nos peleábamos entre nosotros”.



Habiendo escuchado la afirmación de su compañero de Intrusos, Marcela Tauro intervino para hacer una aclaración más que contundente. “¡No! Nos peleábamos con él”, recordó la histórica panelista. “Es otra época. Acá todos tenemos mucha personalidad y nos imponemos. Antes no”, agregó.

Marcela Tauro con Lucho Avilés.



“Pero si lo mandaste a cagar a Ventura”, le recordó Daniel Ambrosino, quien también formó parte de esa época de Intrusos. “Porque soy loca. Siempre me destaqué por eso desde que empecé”, contestó Marcela Tauro.



Asimismo, la periodista recordó cómo fueron sus comienzos con Lucho Avilés, a principios de la década del 90. “Con Lucho me sacaba al aire para castigarme, porque le contestaba. Ahora me parece que pasa mucho más naturalmente. Y muchas lo hacen para tener cámara y portales”, cerró.