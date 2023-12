El dato revelador de Marina Calabró sobre América: “Va a vender…”

Con el cierre de 2023 y como sucede en cada temporada, los diferentes canales empiezan a replantear sus propuestas y programaciones para lo que se viene. Y en este contexto, Marina Calabró dio algunos importantes detalles de lo que sucederá con América TV, una de las señales que más movimiento ha tenido en este último tiempo.

En su ya tradicional columna de Lanata sin filtro, Marina Calabró suele llevar a la mesa grandes primicias además de análisis de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y en el caso del canal del cubo, reveló una importante información de su futuro.

¿Qué pasó? Desde hace semanas vienen circulando rumores de que América TV levantaría un ciclo de la tarde -el apuntado por muchos es A la tarde, el show de Karina Mazzocco-, pero ahora también se estaría sumando otro importante detalle.

"América va a vender los estudios de la calle Gorriti. ¡Los vende! ¡Van al hacinamiento puro y duro! Desde donde sale ‘LAM’ y Pamela, hemos hablado de esto", comenzó explicando Marina Calabró en su columna de Radio Mitre,

Luego, dando algunos otros detalles de la cuestión, agregó: "La gerente general del canal no da puntada sin hilo ¿Ustedes creen que toma una puntada y da marcha atrás porque considera que se equivocó? No. Economía de guerra".

La periodista siguió profundizando esta potencial venta que haría América con uno de sus estudios: "Concretamente me dicen que van a vender los estudios, y la idea es trasladar la operatoria, todo lo que no entre en la calle Fitz Roy, alquilar los estudios de la calle Esparza".

"Yo trabajé allí y, en ese momento hace tiempo, eran dudosísimos. Por ejemplo el Nueve comparado con ellos es la BBC o la CNN. Lo que yo recuerdo era complejo, pero pasaron los años y pudo haber habido inversión. Está en la zona de Once”, sumó.

Finalmente, Marina Calabró sentenció: "Yo hablé con gente del canal y me dijeron que ‘necesitaban hacer caja porque la propiedad era muy costosa’, también agregaron que no hay pauta y tienen que solventar gastos corrientes. Igual tengo entendido que está equilibrado con pauta privada, pero esto no quiere decir que no sea vea afectado el negocio de los accionistas".