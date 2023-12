Como nunca antes, Ricardo Darín habló de su amor con Florencia Bas

Una de las parejas más consolidadas del mundo artístico en la Argentina es la de Ricardo Darín y Florencia Bas. En ese marco, el actor abrió su corazón en una reciente entrevista y habló como nunca antes de su historia de amor.



“¿Se puede estar mucho tiempo con la misma mujer? ¿Se puede ser fiel?”, se le preguntó al prestigioso actor. “Son distintas cosas. La primera pregunta es interesante…”, respondió en primera instancia Ricardo Darín.



“El amor, sin duda alguna, está por encima de todo. Si no hay amor, si no hay afecto, verdadero, profundo… Si realmente no admirás, no querés, no abrazás a esa otra persona, es difícil estar tanto tiempo”, explicó el actor.



Luego, Ricardo Darín se adentró de lleno en lo que es su fuerte historia de amor con Florencia Bas, con quien tiene dos hijos, Clara y El Chino Darín. “No hay un solo día en que la mire y no sienta, hablo de mí, no de ella, el inmenso privilegio que yo tuve en esta vida de que esta mujer se cruzara con la mía”, amplió.



Las palabras del reconocido actor argentino se viralizaron en las redes sociales. No porque sorprenda, ya que justamente se remarcó que, una vez más, Ricardo Darín se refiere de manera romántica a su esposa. “Ella ya se ríe, no me quiere escuchar más. Está harta de mí…”, bromeó.

Ricardo Darín y Florencia Bas.



“Tenemos mucho humor en nuestra relación. Nos llevamos bien, lo que no significa que no discutamos. Discutimos sobre tonterías. La admiración es una herramienta profundamente indispensable", agregó Ricardo Darín.



Por último, comentó que, como todas las parejas, también tienen sus momentos de diferencias, pero que son salvables siempre. “Aún en peleas bravas, jamás hemos cruzado el umbral de lo indecible, de lo que no se vuelve. Nunca nos hemos faltado el resto. Nuestros hijos son el resultado de nuestra relación”, cerró.