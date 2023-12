Cómo le fue a Wanda Nara en la final del Bailando italiano

Wanda Nara se consagró campeona en el Bailando con las Estrellas de Italia. La mediática empresaria argentina se alzó con el premio mayor en la última gala del programa que se realizó este 23 de diciembre.

Durante todo el certamen, unto a Wanda brilló su partener, Pasquale la Rocca. Tras tres meses de competencia y de afrotnar sus problemas de salud, la pareja celebró el título, mientras de fondo sonaba ‘We Are the Champions’, de Queen.

Cómo fue el debut de Wanda Nara en el Bailando italiano

El ritmo que les tocó interpretar en esa primera presentación fue Rumba, aunque la apertura la hicieron con "Hips don't lie" de Shakira, seguido de eso se lucieron al ritmo de "Caruso", de Lucio Dalla.

Wanda Nara junto a su compañero de baile, Pasquale la Rocca. Foto: Instagram @wanda_nara

Su actuación cosechó 43 votos del jurado (10 de Iván Zazzaroni, 9 de Guillermo Mariotto y 8 de Carolyn Smith, Fabio Canino y Selvaggia Lucarelli(, lo que los ubicó entre los más altos de la competencia.

La performance de Wanda Nara en el debut del Bailando con las Estrellas de Italia

La final fue con otras tres parejas: Teo Mammucari y Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano y Lucrezia Lando, y Simona Ventura y Samuel Perón. Wanda avanzó y quedó en el mano a mano con Ventura y Perón para finalmente consagrarse.

En su cuenta de Instagram, en donde Wanda Nara cuenta con más de 18 millones de seguidores, la rubia pidió ayuda para ganar el reality. “Acaba de salir nuestra tarjeta de voto en todos los perfiles sociales de Ballando con le stelle. Para apoyarme en esta aventura, sólo tienes que poner un “like” en cada una de nuestras tarjetas sociales. ¡Votá por nosotros, necesito que lo consigamos! Los amo”, escribió la esposa de Mauro Icardi.

El momento en que Wanda Nara gana el Bailando italiano