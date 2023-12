La categórica advertencia de Antonio Laje para quienes quieren voltear a Javier Milei

Este viernes, Antonio Laje habló en duros términos sobre quienes quieren voltear el gobierno de Javier Milei a pocos días de su asunción. El conductor aseguró que hay que darle tiempo al flamante presidente y cargó contra las protestas de los sindicatos.

"Si esto de acá a cuatro o cinco meses la inflación no empieza a bajar, Milei va a estar complicado, sin duda, porque la clave de todo esto es que baje la inflación y la Argentina pueda empezar a progresar y se pueda empezar a ahorrar y tener una vida más normal", comenzó Antonio Laje sobre el plan de Javier Milei.

Luego, el líder de Buenos días América (América) continuó: "Si esto no tiene como efecto bajar la inflación, producto de haber bajado el gasto público, vamos a estar en problemas. Pero para esto hay que dar tiempo porque venimos de muchos años de mucha inflación y estamos cerrando un 2023 con 200 por ciento de inflación".

En tanto que sobre la tensa oposición a Milei, Laje advirtió categórico: "Si lo que ustedes pretenden algunos sectores es voltear a un gobierno que tiene 12 días, yo creo que este decreto no va a volver atrás. Si un presidente tira atrás una decisión a los doce días automáticamente se queda sin poder. Pensar que el presidente Milei va a volver atrás con este decreto es soñar, no lo va a hacer y no lo tiene que hacer, porque sino no tiene poder y hoy necesitamos un gobierno con poder, te guste o no te guste".

"Si en 6 meses la inflación empieza francamente a bajar, el gobierno ajustó el gasto y dejamos de gastar en estupideces de nuestros impuestos, seguramente tu vida va a empezar a ser bastante mejor". Yo entiendo que estamos acostumbrados a vivir en muchos casos del Estado, a pagar tarifas bajas, a que nos subsidien hasta las vacaciones. No se vive así en el mundo. No hay cuentas que aguanten. A la larga o a la corta, termina todo volando por los aires. Y sino vayamos a los datos oficiales: tenés 45 por ciento de pobreza, ¿Dónde está el éxito de lo que se hizo hasta ahora en la Argentina?", enfatizó Antonio Laje.

Sobre el apoyo que considera que debería recibir Javier Milei, el conductor argumentó: "¿No habría que dar un poco más de tiempo a un gobierno que ganó legítimamente una elección? Y no se trata de ser mileista o ensobrado, les encanta ese mote de ensobrado, les aclaro que vivo laburando, tengo este trabajo y otro más. No necesito ningún sobre de nadie y puedo decir libremente lo que se me cante, nadie me dice absolutamente nada, lo que te estoy contando es convicción pura".

Por otro lado, Laje disparó duro contra la CGT por la marcha en contra del decreto de Milei. "Doce días hace que está este presidente en el gobierno, ganó una elección democrática y muy cómodo en segunda vuelta. ¿En serio creen que es momento de empezar a voltearlo? ¿En serio la CGT que hace 4 años no marchó por el 45% de pobreza y 200% de inflación en un año, organizás una marcha ahora a 15 días del gobierno y llamar a un paro?", cuestionó el condutor.

Finalmente, Antonio Laje sentenció: "La Argentina está devastada, no tiene un solo peso y ahorro en las cuentas públicas, ¿en serio no creés que no hay que darle la chance a un gobierno nuevo que haga las cosas diferente y si dentro de seis meses no funciona empezar recién a plantearlo? ¿O vos creés que queriendo voltear a un presidente a los quince días la Argentina va a estar mejor? Seamos un poquito democráticos y lógicos, tengamos sentido común. Acá hay un presidente que fue votado hace días y eso te guste o no hay que respetarlo".