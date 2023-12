El desgarrador relato de Julieta Prandi por el calvario con su exmarido: “Perdí los ahorros de toda mi vida, mis bienes y…”

Julieta Prandi y Claudio Contardi pusieron punto final a su relación hace cinco años. La ruptura no se produjo en buenos términos, ya que la modelo denunció al padre de sus hijos por violencia económica y familiar tanto pública como legalmente.

Este escenario polémico se mantiene vigente. Ahora Julieta Prandi confirmó que la causa contra su ex marido se elevará a juicio oral y público. En este contexto, la artista brindó detalles sobre la situación angustiante que viene atravesando, esperando una pronta resolución para culminar con este pesar.

"Las personas que me lastimaron tienen que ser condenadas", expresó Julieta Prandi a modo de descargo contra lo que sufrió durante su vínculo con Claudio, dejando en claro las expectativas que tiene en torno a la sentencia sobre la situación procesal.

"Si, estoy contenta, porque es una decisión que vengo esperando desde marzo. El tribunal de Casación rechazó su apelación número mil. La elevación a juicio la pidió primero un fiscal, después la pidió el juez de Campana, después la pidió la Cámara de apelaciones, esto llegó a Casación, porque todas estas instancias son apelaciones de la otra parte, y ahora Casación pidió que se eleve a juicio oral, y ahora tiene que volver al primer Juez, que tenía la causa. Y se tienen que sortear jueces, fecha de inicio", sostuvo la modelo en diálogo con el programa Socios del Espectáculo.

Asimismo, la rubia reveló que existen dos causas en contra de Contardi. Una es civil, relacionada con el régimen de alimentos y división de bienes, mientras que la otra es penal, que la elevó a los tribunales en segunda instancia y por otros motivos más sensibles.

Con el fin de profundizar el calvario que experimentó mientras convivía con su ex esposo, la artista exteriorizó: "El 14 de febrero de 2019 me fui y dejé los ahorros de toda mi vida, mis casas, mis autos, me fui con todo lo que pude agarrar, mi ropa la de mis hijos".

"Hay una etapa de mi vida que hay que cerrar. Yo no soy esto, a mí no me hace feliz que estemos hablando de esto, y no de mi trabajo, y de mi presente que es maravilloso y de lo bien que estoy. Es justo tener un juicio y las personas que te lastimaron, que te violentaron y abusaron de vos, por los menos exista un juicio donde pueda ser juzgado, y después que se encuentre una condena acorde", declaró la mediática.

Por otra parte, la modelo se refirió al vínculo que Claudio mantiene con sus retoños: "Mis hijos no lo quieren ver, y mientras ellos quieran, tiene que respetar la voluntad de los menores, y la psicóloga, tampoco lo recomienda, por todo lo que vivieron con él".