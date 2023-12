Con qué expareja pasará las fiestas Benjamín Vicuña

Faltan unos días para que se celebren las fiestas y para el público resulta de sumo interés saber con quién o quiénes festejarán tanto la Navidad como Año Nuevo los famosos. En las últimas horas el que habló de esto fue Benjamín Vicuña.

Hace unos días se confirmó que el actor chileno pasará la Navidad con una ex pareja: nada menos que con Pampita, con quien tiene tres hijos. Ambos lograron construir una excelente relación, por lo que pudieron superar algunas diferencias para hoy poder compartir la noche del 24 de diciembre junto a sus hijos.



Asimismo, Benjamín Vicuña contó cómo será la organización y cuáles son los planes para recibir al 2024. “Me voy a Chile con todos mis hijos. Nos vamos para Año Nuevo y voy a estar allá 10 días, así que feliz de estar con todos mis hijos”, comentó en charla con Socios del Espectáculo.

Benjamín Vicuña.



En ese mismo eje, el cronista le preguntó por las últimas coincidencias públicas con Pampita, principalmente en las distintas ceremonias de los premios Martín Fierro, en donde Benjamín Vicuña regaló una recordada frase al hablar del “amor en la Argentina”.



“Se habló mucho de tu discurso en los Martín Fierro y no te puedo no preguntar. ¿Cómo lo viviste? Porque hiciste un chiste de vuelta en los Martín Fierro de Moda”, le consultó el periodista.



“Lo traté de tomar con humor, feliz de ese premio, de ese reconocimiento, y bajarle el perfil a eso que se le dio mucha bola con lo que pasó con el Martín Fierro de Ficción y en este me tuve que hacer cargo de lo que era subirse un escenario”, respondió Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña y Pampita.



“Viste que a Pampita cuando la enfocan se enoja…”, acotó el cronista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Ante este comentario, Benjamín Vicuña aprovechó para aclarar cómo es su relación con Pampita, pero también con sus ex parejas en general.



“Creo lo explicó muy bien. Tenía que ver con eso. El público no entiende, pero es un poco invasivo que vengan una persona con dos asistentes y una cámara acá. Es evidente que detrás de eso hay una manipulación que nosotros lo entendemos, porque somos parte del show, de los premios. Y no es que se molestó, es que dijo: ‘No hagamos de vuelta lo los mismo’”, sostuvo.