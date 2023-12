Roberto García Moritán confesó los desafíos que afrontó para vivir con Pampita

Si bien ya llevan varios años en pareja y con una hija en común, Roberto García Moritán reveló ahora cuáles fueron los difíciles desafíos que tuvo que afrontar para poder convivir con Pampita.



Sucede que el dirigente político de la Ciudad de Buenos Aires, antes de estar en pareja con Pampita, vivió en soltería durante 11 años. Sin embargo, el fuerte amor que sintió por ella hizo que sacrificara muchas cosas.

Roberto García Moritán y Pampita.



“Antes de empezar mi vida con Caro, viví 11 años solo, en el medio tuve varias relaciones, tenía a mis hijos que eran chicos cuando me separé de Milagros y durante esa etapa crecieron”, contó Roberto García Moritán.



“Esa fue una batalla cultura conmigo mismo de la que hoy ya aprendí. La felicidad de la familia que construimos hizo que yo, orgánicamente, tuviera que adaptarme”, agregó el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.



Roberto García Moritán definió a Pampita como una persona “ordenada, disciplinada y muy inteligente”. Asimismo, aclaró que en muchos aspectos la adaptación en pareja fue complicada, pero que lograron sacarlo adelante.

Roberto García Moritán y Pampita.



“A veces nos peleamos por no estar atento a esa sensibilidad, no saber entender que determina situación merecía un compromiso distinto de parte mía. Tengo que estar más atento a esos detalles”, confesó el dirigente político de Juntos por el Cambio.



Por último, se refirió a la adaptación de sus hijos en la familia ensamblada. “La familia ensamblada, con muchos chicos, es un lío espectacular. Me encanta. Por supuesto, tengo mis espacios de soledad, pero estoy en el momento más feliz de mi vida”, cerró Roberto García Moritán.