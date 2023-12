Por qué Antonio Laje se puede ir de América

Antonio Laje es sin dudas una de las grandes figuras que tiene América. Es de los periodistas más prestigiosos no sólo del canal sino de los medios en general, por lo que año tras año siempre se habla de su continuidad en la señal del cubo o mismo de una posibilidad de tomar nuevos aires.

Y como estamos a finales de año, en tiempos de renovación de ciclos, una vez más salieron a la luz versiones de cambios para Antonio Laje, quien desde hace años se encuentra al frente de Buenos días América, el noticiero matutino de la señal. ¿Por qué podría irse?

Antonio Laje se encuentra al frente de Buenos días América desde hace cinco años.

Quien dio detalles de esta situación fue Marina Calabró, en su columna de Lanata sin filtro. "Según la información que manejamos, tiene algún chisporroteo con los decisores del canal. Cuando digo decisores me refiero bien arriba. No a nivel gerencia, sino más arriba", comenzó detallando.

"Alguien me comentó que a los encargados de la señal no les habría gustado, no le habría convencido la bajada editorial sobre todo después de la primera vuelta electoral, es decir, de cara al balotaje, cuando ya quedaban dos opciones", agregó.

Entonces comenzó a hablar del futuro de Antonio Laje en el canal: "Desde el riñón de Antonio me dijeron que no firmó aún con América. A esta hora está en Estados Unidos haciendo un simulador de vuelo, pero tiene que responder en breve".

Luego, Marina Calabró detalló las otras ofertas que tiene el conductor de BDA: "Lo cierto es que tiene dos ofertas más, una en Buenos Aires, quizás La Nacion+, y otra de un medio de la región (en la radio rumorearon que podría ser El Observador)".

Según Marina Calabró, Antonio Laje tiene ofertas de América, LN+ y El Observador.

Según la columnista de Jorge Lanata, el futuro del periodista se conocerá en breve: "Se define en estos días, lo están apurando. Vieron que los canales se desesperan un poco para tener clara la grilla. A Antonio le va muy bien en el número, pero bueno, si uno tiene una oferta…".

Ante la posible salida de Antonio Laje de América tras cinco años de programa, la periodista sentenció: "Vivimos de esto, de carne somos. La información es que Laje aún no firmó con América TV y que tiene dos propuestas más", sentenció Calabró con respecto a la posible salida de Laje, tras cinco años en el canal.