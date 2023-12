Pamela David confesó cuáles son sus rituales para limpiar las malas energías

Pamela David estuvo como invitada en el programa Altavoz (TV Pública), y en un momento de la larga entrevista, la conductora sorprendió al confesar cuáles son sus rituales para cancelar las malas energías. Además, la líder de Desayuno Americano (América) aseguró que tiene la capaciad de curar la mala vibra de las personas.

En medio de rumores de levantamiento de su magazine, Pamela David se hizo un tiempo para visitar al mencionado ciclo, y sobre sus rituales contó: "Todas las mañanas sahumamos los pasillos de América. Me encanta hacerlo, pero creo que la mayor limpieza la hago rezando".

Luego, la figura de canal América agregó: "Le rezo a Dios. Padrenuestro, Ave María, Gloria, te rezo todo... Para mí, la oración limpia".

Además, Pamela David contó una llamativa anécdota relacionada con su perro, llamado Tinto. "Hay días que pasa algo muy loco en el estudio de Desayuno Americano. Si Tinto está en la mesa debajo de nuestros pies es porque está todo bárbaro. Y a veces, algunos días, no siempre, que estamos todos bostezando y con dolor de cabeza, algo raro y que no fluye, y Tinto no está, se va. Se queda afuera del estudio porque es muy perceptivo", reveló la esposa de Daniel Vila.

Después, la conductora de canal América comentó que una invitada le sugirió hacer un chasquido de dedos y pensar en cancelar la mala vibra. "Yo lo hago por las dudas pero no sé... Hay veces que vienen invitados cargaditos y re si que los descargo", enfatizó Pamela David.

Pamela David y sus rituales para liberar las malas energías de sus invitados. Foto: Captura video América TV.

Finalmente, la invitada habló de su pasión por la astrología y explicó qué significa que el planeta esté próximo a una etapa de Mercurio retrógrado. "Mercurio es el planeta de la comunicación. Cuando está directo, todo fluye. Y cuando está retrogradando que, cada tanto todos vuelven, lo que hace es confundir la comunicación. No importa que algo lo expliques 300 veces, la persona no lo entiende porque la comunicación no fluye", ilustró Pamela David.