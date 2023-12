La abuela “lalala” reveló qué siente por hacerse famosa

Hace un año María Cristina comenzó a adquirir gran exposición en los medios, transformando su vida. Sin esperar el reconocimiento, éste llegó de la mano de unos jóvenes eufóricos por la emoción transmitida por el seleccionado argentino en el Mundial que en medio de los festejos, construyeron el emblemático cántico "Abuela lalalalala", con el que hicieron famosa a esta mujer.

A modo de recordar aquella gloriosa etapa, Revista Gente decidió contactarse con María Cristina para conocer su presente y conversar sobre sus sensaciones de aquel suceso mágico que sin dudas, marcó su vida.

"No busqué lo que me pasó. No sé por qué fui yo la que quedó en la mira y no otras personas que salieron a festejar. Supongo que me tocó el destino de ser famosa sin querer serlo", manifestó la abuela.

La oriunda del barrio de Liniers, hace dos semanas cumplió setenta y siete años. En su largo camino de vida, nunca sospechó que se convertiría en una figura viral. –Cuando terminó el partido y mi hermana me llamó para preguntarme: "¿Qué hacés en la televisión?". A lo que yo le respondí: "¿Qué televisión? ¿De qué me estás hablando hermana?". Y cuando prendí la tele caí en que estos turros me estaban fotografiando a mí porque era la única chiflada que estaba en la esquina festejando con ellos”, expresó María Cristina

"A medida que fueron pasando los partidos y la locura fue creciendo –porque mi casa se convirtió en un manicomio y mi calle se terminó convirtiendo en peatonal– a mí me quisieron llevar a Qatar. Me contactaron de la AFA, o no me acuerdo de dónde, para decírmelo y yo rechacé la oferta diciéndoles que no tenía los pasaportes al día. Y miren el poder que tiene esta gente que me respondieron 'No se haga problema señora, que nosotros hacemos todo en una semana'. Pero yo a Qatar no iba ni loca", aseguró la abuela.

A pesar del tiempo transcurrido de aquel memorioso momento, la mujer indicó que la siguen reconociendo por la calle y confirmó: Yo que siempre quise ser anónima dejé de serlo. En el colectivo, en el hospital y en la calle los chicos me abrazan y se me cuelgan del cuello... Pasa que yo no soy fruncida y si veo que una criatura me canta 'abuela lalala' y me abraza, ¿Qué le voy a decir? Aparte, yo prácticamente nací en este barrio, porque vivo en Liniers desde los tres años y todo el mundo me conoce. Pero lo que más me enorgullece es que con todo eso puse a Liniers en la cartelera”.

Por último, la abuela admitió su simpatía por el presidente actual del país y reveló:” Con toda el alma hubiera ido a apoyar. Sola hubiese ido. Es que yo cuando era joven, si no tenía quien me acompañe a hacer algo que quería, como ir al teatro a ver a Alfredo Alcón, iba sola. ¡A mí me encantaba salir! Y trabajé en distintos lugares y tuve distintos compañeros, salía mucho. Una de mis sobrinas fue a la Plaza de Mayo con el novio, y yo la felicité, porque a mí me encantaba ir a los actos políticos, pero ahora no me puedo mover porque no me da el cuerpo”.