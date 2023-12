Alex Caniggia va contra Mariana Nannis: por qué apoyará a Claudio en el juicio

Si bien la separación del matrimonio de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia es de larga data, actualmente se mantienen vigentes las polémicas en torno a la ruptura. En octubre se conoció que el ex futbolista fue procesado por abuso sexual agravado en la causa que inició su ex esposa. En este contexto controversial, los hijos de la pareja tendrían en claro su postura frente a esta disputa judicial.

En el programa A la Tarde, transmitido por América, revelaron que tanto Axel y Alex Caniggia le habrían transmitido a los abogados de su padre que se encuentran dispuestos a salir en su defensa. “Lo decidieron cuando se enteraron de que su papá puede ir a juicio oral y público. Mariana Nannis se está enterando por nosotros”, aseguró Diego Esteves.

Es de público conocimiento las diferencias que mantuvieron distanciados a Alex Caniggia de su padre. Por este motivo, llama poderosamente la atención, el cambio de paradigma. Ante este interrogante, Liliana Caruso deslizó el motor impulsor que provocó la toma de esta decisión. “Dijeron ‘pase lo que pase, vamos a declarar por papá porque nunca vimos a mamá lastimada’. Esto es lo que le dijeron al abogado y a Claudio Paul”, afirmó la periodista.

Asimismo, en el ciclo de América remarcaron que frente a este escenario conflictivo, el clan Caniggia optó por resguardar a Charlotte y dejarla al margen para que no se involucre en esta guerra entre sus padres. “La dejan de lado a Charlotte porque no quieren enfrenarla con su mamá, ya que ella en el ‘Bailando’ ya dijo que le gustaría acercarse a sus papás”, explicó Caruso.

Por otra parte, la hermana de Alex Caniggia,a modo de descargo, exteriorizó sus sentimientos durante una entrevista con LAM, donde se refirió a la relación que mantiene con sus progenitores. En especial, remarcó el deterioro de su vínculo con Mariana Nannis y la defenestró. “Tratamos de no hablar tanto de la familia. Nos juntamos a pasarlo bien. Nunca tratamos de tocar el tema madre-padre. Porque también ya tenemos 30 años”, declaró Charlotte.

“Hace años volamos de nuestra casa y no vemos a nuestros padres. Por ejemplo, yo hace muchos años no tengo vínculo con ellos, entonces, traerlo acá a la pista me afecta. Es fundamental para todos nosotros que ellos puedan sanar y, cuando estén bien, que vengan. Porque los que estamos bien, estamos como esperando eso de ellos. Como que ellos vengan y está todo bien de nuestra parte. Pero, ¿viste? Es muy difícil. Así que acá estamos, luchándola”, sostuvo la mediática.

Para concluir, la influencer deslizó: “Desde los 20 años que trabajo. Mis padres nunca me han dado una mano económicamente. Desde chiquita me quise ir de mi casa joven, tener un trabajo, ser independiente. Pero ellos nunca me han ayudado económicamente. Quizás la gente cree eso. A mí no me han comprado un coche o nada, ni me han ayudado en ningún aspecto”.