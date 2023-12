Los detalles de la nueva ruptura entre Sabrina Rojas y el Tucu López

Parece ser que esta no hay vuelta atrás, que no es sólo una crisis temporal como ya habían tenido. Sabrina Rojas y El Tucu López están nuevamente separados y todo indica que sería definitivo.



En diálogo con Catalina Dlugi, Sabrina Rojas contó que la relación no venía pasando por su mejor momento y, si bien utilizó la palabra “distanciados”, la realidad parece indicar que la ruptura está consumada.

Sabrina Rojas y El Tucu López.



“Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo, nunca nada es definitivo, pero hoy estamos así. Ojalá algún día la vida nos reencuentre porque es un amor muy lindo”, comentó la modelo y actriz.



Si bien había atravesado ya una fuerte crisis que estuvo a punto de transformarse en separación, El Tucu López se había expresado muy comprometido con la relación. “Estoy de novio con Sabrina y con toda su vida”, había asegurado hace un tiempo.



Son meses de varios cambios y muy agitados para Sabrina Rojas, ya que para este verano, inicialmente, tenía pensado instalarse en Mar del Plata para que sus hijos estén cerca de Luciano Castro, que hará temporada teatral en la ciudad balnearia.

Sin embargo, a último momento hubo cambio de planes: es que Sabrina Rojas recibió el llamado de Pedro Alfonso y Paula Chaves para hacer temporada teatral en la ciudad cordobesa de Carlos Paz.



De esta manera, habrá mucho movimiento por parte de sus hijos, Esperanza y Fausto, entre Mar del Plata y Córdoba. Esto también habría significado un punto de complicación para la relación entre Sabrina Rojas y El Tucu López. “Me animé a Carlos Paz porque me siento muy contenida por Pedro y Paula. Nuestros hijos son amigos, la pasan bien y les vamos a copar la casa”, contó.