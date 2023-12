El video del sensual baile de Isabel, la "abuelita milf" de Gran Hermano

El viernes por la noche los participantes de Gran Hermano disfrutaron de la primera fiesta y hubo una persona que se llevó todas las miradas, tanto adentro como afuera de la casa: Isabel, “la abuelita milf”.



Sucede que en un momento de la noche, la integrante más veterana del reality mostró sus dotes para el bailar y deslumbró a todos con un baile tremendamente hot y sensual. El video se viralizó rápidamente.



Según contó en su presentación, Isabel pretende llegar a la calle Corrientes una vez que salga de la casa de Gran Hermano. Además, al hablar de ella, demostró que es una mujer que va por todo.



“Me encanta verme bien. Me hace entrar en calor ese tema. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza y no tengo culpa. Gracias a mi mamá, que me dijo: ‘Vas a tener sexo, vas a tener donde quieras, cuando quieras y como quieras’”, dijo en su presentación.



En la primera semana de participación en Gran Hermano, Isabel ya cosechó elogios y críticas. Una de ellas es por su confesión de no utilizar ropa interior, algo que, luego de una discusión, explicaron en el programa A la Barbarossa.

Isabel de Negri, "la abuelita milf" de Gran Hermano.



“Si vos vas a convivir en un lugar, en donde todos van a usar el mismo sillón, es una falta de respeto que no tengas bombacha”, comentó Analía Franchín, completamente indignada con la actitud de “la abuelita milf de Gran Hermano.



Sin embargo, Pía Shaw explicó los motivos. “Ella dice que no usa bomba porque tiene un problema de salud. No usa porque le raspa y se le lastima la vulva”, remarcó. Este argumento pareció no convencer a Analía Franchín. “Entiendo lo que estás diciendo, pero en tal caso debería andar desnuda, porque con un pantalón también se le raspa la vulva. A no ser que use siempre vestido”, sostuvo.