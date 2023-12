El angustiante momento que vive Sofi Martínez tras separarse de Diego Leuco

Llegan las fiestas navideñas y, como es normal en algunos, llegan también los balances personales del año que se está terminando. En este contexto, entendiendo la sensibilidad de las fechas, Sofi Martínez sorprendió al hacer una profunda reflexión tiempo después de haberse separado de Diego Leuco.

Sofi Martínez hizo un análisis de sus últimos meses y no puedo esconder su angustia. Reveló que está pasando por un mal momento en lo personal, atravesando un fuerte proceso luego de la separación de su pareja y con un desesperado pedido de ayuda.

La periodista deportiva aseguró que se siente “perdida” y “desestabilizada”, algo que se acrecentó con la ruptura con Diego Leuco. Y es que en lo profesional también viene de vivir un año muy movido, y esa vorágine no ha sido fácil de asimilar.

“Quizás el haber viajado tanto, el haber convivido y desconvivido hizo que ahora tenga una falta de hogar difícil”, comenzó detallando en su reflexión. “Mi vida es como una valija que va para un lado y para otro en donde siquiera, no encuentro nada de mis cosas”, agregó.

Como parte de esta falta de rumbo que siente, Sofi Martínez lanzó una fuerte confesión luego de asegurar que está tan perdida que no encuentra su ropa y que se viste “siempre con lo mismo” por ese motivo. Un dato que no deja de ser preocupante.

“Las llaves del departamento no las encuentro, no sé ni dónde están, no sé dónde pueden estar tampoco, pero bueno estoy con esa falta de hogar. Teniendo que tomar una decisión y realmente sin saber para dónde ir”, agregó.

Sofi Martínez y Diego Leuco se separaron a mediados de octubre.

Todo se dio en el marco de Perros de la calle, el programa de Andy Kusnetzoff por Urbana Play y en una charla con el reconocido Gabriel Rolón, quien atentamente prestó atención a las palabras de su compañera y le dio una devolución.