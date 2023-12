Marina Calabró compartió sin querer los furiosos mensajes que le envió a su hermana Iliana

En el contexto del cumpleaños de Marina Calabró, la periodista se reconcilió con su hermana Iliana, pero al querer mostrar cómo había bloqueado y desbloqueado a la artista; terminó compartiendo sin querer los furiosos mensajes que le había enviado.

Las hermanas le dieron un móvil a Socios del Espetáculo (El Trece), y allí Marina Calabró contó que tuvo silenciada a Iliana varios días luego de que la actriz le haya pasado factura desde PH: Podemos Hablar (Telefe).

Al intentar mostrar frente a cámara que efectivamente había bloqueado y desbloqueado a Iliana Calabró, Marina dejó al descubierto sus indignadas palabras hacia su hermana luego de que ella le haya reclamado más presencia en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

“Hoy es volver a abrazarla, porque me bloqueó mal. Yo no sé cómo te bloquean, pero me bloqueó del teléfono”, conto Iliana. Mientras que Marina Calabró le remarcó: “Pero ya te desbloqueé. El lunes. Acá tienen, pruebas documentales”.

En el chat que le mandó la periodista a Iliana Calabró se lee: “Me lastimó. ¿Era necesario? Horrible lo que me hiciste. Lo lamento mucho”. En tanto que la artista le respondió a Marina: “Marina, tal vez son duros para vos mis dichos, mis emociones y mis sentimientos hacia vos…”.

Los indignados mensajes de Marina Calabró a su hermana Iliana. Foto: Captura de video El Trece

Finalmente, Marina Calabró e Iliana decidieron hacer borrón y cuenta nueva, y están dispuestas a recomponer su vínculo, para felicidad de Coca, la madre de ambas.