La dolorosa historia familiar de Flavio Mendoza

Profundamente emocionado y conmovido, Flavio Mendoza abrió su corazón en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, donde contó detalles muy tristes de su dolorosa historia familiar.



Para poner en contexto, el coreógrafo comenzó relatando cómo fue que se conocieron sus padres a través del circo. “Mis papás se conocieron en el circo. Mi papá era carnicero. Yo rompí un poco con los esquemas de la familia. Yo tendría que haber sido cirquero de raza donde tenía que haber sido trapecista y empecé a bailar”, arrancó.



“Llega el circo al pueblo, a Nogoyá, Entre Ríos. Mi papá era el carnicero del pueblo, va a ver la primera función del circo, que eran muy chiquititos, mitad obra de teatro, mitad obras de circo. Estaba sentado en la tercera fila y dice que la vio a mi mamá, que era equilibrista. Y se enamora”, siguió Flavio Mendoza.



“Mamá lo veía a él, día tras día, yendo a la misma butaca. Compró funciones por una semana. Se hace amigo de mi tío Osvaldo, para poder llegar a mi mamá. Le dijo que le gustaba mucho y que iba a hablar con mi abuelo, que le dice: ‘Yo no tengo problemas, pero el circo se va dentro de cuatro días’. Y él le dice: ‘Si usted me permite, yo me voy con el circo’. Y se fue, siguiendo el amor”, agregó el reconocido artista. No obstante, no todo fue tan maravilloso como hasta ese momento.



Sucede que Flavio Mendoza se detuvo a contar la parte más dolorosa de su pasado familiar. “Quiero hacer este espectáculo en cine o teatro porque es una historia de amor maravillosa y muy difícil para mi mamá, que fue una mujer que la golpearon mucho para hacer cosas. Mi abuelo le pegaba con una tacuara para que se tirara del trapecio y de grande se dio cuenta de que sufría de vértigo. Se tiraba y transpiraba, la bajaban medio desmayada”, reveló.



“Hubo abusos del padre. Voy a contar un horror que quiero sanar por ella. La reta y la agarra del pelo vaginal mi abuelo. Intento, pero tengo esa cosa de sanar por ella. Mi mamá nos pegaba mucho a nosotros, pero venía con un arrastre de todo eso. Yo la pude perdonar a mi mamá. El último tiempo fue duro porque no conoció a mi hijo”, contó Flavio Mendoza.

Flavio Mendoza y su madre.



Asimismo, el artista recordó una situación muy impactante en la que estuvieron presentes él, sus hermanas y su madre. “En una charla, con sus problemas de Alzheimer y muy perdida, ella me dice: ‘Por qué me pasa esto, por qué Dios me hace esto’. Nosotros, con mis hermanas, estábamos muy cansados de contenerla y tratar de hacer todo para que ella estuviera bien. Y mi hermana le dijo: ‘Bueno, mamá, algo tenés que pagar por todo lo que nos pegaste vos a nosotros’. Yo me quedé helado”, confesó Flavio Mendoza.



“Le tuvimos que decir lo que nos pasaba. Los golpes que nos daba no eran normales. La perdoné porque la amo. Con un espectáculo voy a terminar de sanar eso. Fue muy dura la vida de ellos”, concluyó el coreógrafo.