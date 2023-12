El jugado nuevo look de la China Suárez que le valió una queja

La China Suárez es una mujer inquieta a la hora de sus elecciones estéticas y looks a quien le gusta jugar continuamente. Un poco por su profesión, otro poco por puro placer, la China suele visitar asiduamente la peluquería y sorprender con su nueva imagen.

Y ahora, de cara al verano, María Eugenia Suárez se decidió por un sutil cambio en su melena que, si bien le quedó divino, los días de calor la tiene a maltraer. Es que la China Suárez se dejó un hermoso flequillo largo para el lanzamiento de su último tema y, según dejó en claro, aún no sabe cómo manejarlo.

“Lo que nos callamos las que nos hacemos flequillo… Yo ya no sé qué hacer…”, expresó Sangre Japonesa en sus historias de Instagram, desde el auto. Luego, agregó: “Me puse esta vincha, no me gusta porque me hace acordar a cuando tenía 15 años, que usaba mucha vincha…”.

“¿Cuándo crece? Me puse fijador, me cansé de tener el pelo atado para atrás, con gomina…”, cerró la actriz y cantante, impaciente con su pelo, que ahora luce color castaño, unos tonos más oscuros.

Melena castaña y flequillo, el nuevo look de la China Suárez. Instagram China Suárez.

El mensaje que confirma el romance de la China Suárez y Lauty Gram

Desde hace varios meses que están instalados los rumores de que La China Suárez y Lauty Gram estaban muy cerca. Ahora, con un sugerente mensaje en las redes sociales, se terminaría de confirmar la relación.

Luego de mensajes cruzados y algunas fotos de los dos en la fiesta Bresh que despertaron suspicacias, la China y el cantante de RKT de 21 años quedaron expuestos a partir de un comentario de la hermana de Lauty.

La China y Lauty Gram de novios. Instagram

“Cuña hermosa, viva el amor”, escribió la hermana del artista. Si bien muchos se habían dado cuenta, fue Pochi, la influencer de la cuenta Gossipeame, quien viralizó la imagen que probaría la relación entre La China Suárez y Lauty Gram.

“¿La hermana de Lauty confirmando la relación en redes de su hermano con La China Suárez?”, escribió en una historia de Instagram dejando planteada la pregunta que, al parecer, ya tiene una respuesta obvia.