El famoso periodista que reveló un alarmante dato sobre la salud de Antonio Gasalla

Desde hace un tiempo, la salud de Antonio Gasalla es motivo de preocupación, y ahora el periodista Marcelo Polino reveló un alarmante dato sobre el deterioro del legendario actor.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Polino contó que desde el entorno de Gasalla tomaron una decisión sobre su tratamiento. "Le mandé un mensaje a la familia a ver cómo estaba, así lo puedo ver porque se está por trasladar a otro lugar y entonces antes de irme a Mar del Plata quiero ir a verlo", contó el comunicador y amigo del artista.

"Ya casi no me reconoce. Me da mucha tristeza porque es mi amigo, familia y que casi no te reconozca, que no sepa donde está. Es muy doloroso. Es una enfermedad que es progresiva, no tiene mejoría lamentablemente", explicó desalentado Marcelo Polino sobre el cuadro de Antonio Gasalla.

A mediados de año, el especialista en espectáculos había desmentido que la familia del capocómico lo hubiera dejado en una situación de abandono. "De hecho, su sobrino Fernando, que tanto se habla de su entorno, de si lo cuidó o no, pidió una licencia de un mes y se internó con él en la clínica”, comentó en ese entonces Polino sobre los cuidados que recibe Gasalla poro parte de sus familiares.

Recordemos que en julio de este año, Antonio Gasalla fue honrado en los premios Martín Fierro con una estatuilla por su trayectoria, que el mismo Marcelo Polino se encargó de hacerle llegar al actor.