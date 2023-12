Moria Casán destrozó a Susana Giménez: “Está en un retiro impositivo”

A lo largo de los años, Moria Casán y Susana Giménez pasaron por un sinfín de momentos en torno a su relación. La rubia y la morocha crecieron juntas en el medio del espectáculo, siendo figuras indiscutidas del cine, el teatro y la televisión. Sin embargo, son más las diferencias que las similitudes entre ambas y ahora este vínculo ya parece insostenible.

Desde hace un tiempo, Susana decidió instalarse en su mansión de Uruguay, con fuertes críticas a las políticas impositivas de nuestro país. Sobre esto le consultó Catalina Dlugui a Moria Casán en su programa de radio y La One fue contundente. “Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo”, disparó.

Moria Casán criticó duramente a Susana Giménez.

Pero la lengua karateka de Moria Casán no se detuvo, sino que también apuntó contra el sentido del humor de la diva de los teléfonos. “Yo manejo la ironía y, tal vez, ella sea más conservadora, más ‘anafltalinada’, más diva de teléfono blanco... Creo que (Mirtha) Legrand maneja mejor el humor que ella”, lanzó. Además, se encargó de aclarar que detrás de sus críticas no existe un trasfondo político.

Una pelea de larga data: Moria Casán vs. Susana Giménez

No es la primera vez que Moria Casán decide expresarse de manera tajante contra Susana Giménez, sino que se trata de una relación que lleva un tiempo extenso entre el amor y el odio. Moria siempre remarcó que “la Su” nunca fue a verla al teatro, y que, al contrario, ella siempre cumplió como invitada en el programa de la rubia, incluso cuando la llamaban a último momento.

Susana Giménez fue criticada por Moria Casán por vivir en Uruguay,

Mientras tanto, Susana elige poner paños fríos a la situación, aminorando las declaraciones de quien fue su compañera en tantas películas junto a Jorge Porcel y el Negro Olmedo. “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no”, declaró hace algunos meses la rubia.