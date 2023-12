La grave acusación contra Tamara Báez: un chofer denunció que la estafó y que le debe más de 10 mil pesos

L- Gante es uno de los personajes del medio con mayor exposición, debido a las polémicas que rodean su atmósfera. Sus intentos de evadir las situaciones controversiales son en vano, ya que siempre resulta salpicado por algún escándalo.

En esta oportunidad, el cantante volvió a posicionarse en el centro de la tormenta por un inconveniente que involucra a su ex mujer. Lo cierto es que Tamara Báez se encuentra señalada por una situación de estafa. Según trascendió , la mamá de Jamaica fue acusada de chantajear a una empresa de alquiler de vehículos.

"Hay una famosa que no quiso pagar un viaje", deslizó a modo de incógnita Estefi Berardi en el programa Poco correctos. Con intenciones de brindar mayores detalles del altercado, la panelista indicó que Tamara Báez pidió un auto por medio de una aplicación desde su teléfono.

En este contexto, Estefi agregó: "Ella sube con una amiga y el chofer las lleva hasta el destino pero cuando llegan ella le dice '¿Te puedo transferir la plata?'. 'Sí, dale, no hay problema'. Pero como la app se trababa le dijo que lo hacía 'luego, tranqui'".

"Pero pasaban los días, la plata no le llegaba y el chofer, que se llama Lautaro, le dijo: 'te escracho por Facebook'. Entonces subió las conversaciones y el audio de la famosa diciéndole 'Tranqui amigo, ya te voy a pagar'", aseguró la periodista.

Según comentó Bernardi, el conductor del vehículo llamado Lautaro publicó en redes sociales este nefasto accionar de Tamara Báez. Al parecer, la mamá de Jamaica solo pagó 10 mil de los 10.700 pesos que le debía por el viaje. "Si vos no bajás esas cosas yo voy a inventar que me diste un beso", habría lanzado la ex de L-Gante.

"Cuando le paga, el chico dijo 'por fin', pero a los días la famosa le bloqueó la cuenta para trabajar y él está re preocupado", confirmó la panelista. Para validar su versión, Estefi mostró capturas y audios de la charla que mantuvo con Lautaro denunciando el hecho. "Ayer pude empezar a trabajar de nuevo y cuando entré a la cuenta habían hecho un reclamo de acoso. El viaje que me habían pagado lo tengo que pagar ahora yo porque la aplicación les devolvió el dinero a ellas", concluyó el chófer del auto compungido.