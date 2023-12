La exitosa conductora de canal América que rompió el silencio sobre su posible baja

Luego de que trascendiera que durante el mes de enero, los directivos de canal América tomaron la decisión de que A la Trade no salga al aire, surgieron una serie de rumores sobre una posible baja del rendidor ciclo y también de su exitosa conductora, Karina Mazzocco.

Tras un tiempo de prudencial silencio, la figura de canal América habló con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el tema, y cuando le preguntaron si seguirá al frente de su envío, no dudó en responder: "Yo también quiero saberlo. Están tomando decisiones. Se barajaron todas las posibilidades. Yo estoy esperando el comunicado oficial que todavía no me lo han pasado".

Luego, Karina Mazzocco reconoció que necesita un paréntesis de descanso, pero dejó en claro que sus días libres estarían sujetos a la determinación que tomen en canal América. "Yo me tomo vacaciones, pero estoy esperando cuándo es más conveniente porque si va a haber una pausa porque se habla de un mes que no vamos a salir al aire, aprovecho y me voy de vacaciones ahí", explicó.

Además, Mazzocco aclaró: "Yo tengo contrato hasta el año que viene. Estoy en estado de confianza, eso significa que si hay que seguir, siento que todo lo que va a ir pasando, va a ser lo mejor para mi y para mi camino profesional".

Karina Mazzocco habló sobre su posible baja de canal América. Foto: Captura TV.

Por último, y más allá de la decisión que tome la cúpula de canal América, Karina Mazzocco enfatizó: "Así termine hoy... saldo positivo 100%, porque yo nunca había tenido esta posibilidad de este calibre, y la primera sorprendida en el resultado final soy yo, porque no me veía en un programa así".