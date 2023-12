Gran Hermano 2023: una participante reveló que estuvo con un jugador campeón del mundo

Anoche comenzó una nueva edición de Gran Hermano. El reality de Telefe tuvo su gala de ingreso de los 20 nuevos participantes que buscarán alcanzar el premio máximo de los 50 millones de pesos y una casa.

Durante la emisión del primer programa, fueron presentándose cada "hermanito" que fue ingresando a la casa más famosa del país. La última participante en entrar lo hizo con polémica incluida.

Catalina Gorostidi es cordobesa, pediatra e hija de un jugador de fútbol. La participante no dudó en decir que en sus 30 años salió con varios jugadores de Belgrano y Talleres.

"En toda mi infancia fuimos muy nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva, líder nueva", comenzó expresando en su video de presentación.

"Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera, básicamente salí con todo el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo", sostuvo entre risas. Acto seguido, reveló que tuvo una relación con un jugador de la Selección Argentina campeona del mundo.

"Lo que me molesta mucho es la injusticia. Soy una persona muy justiciera, no careteo nada. Lo que me molesta se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y te lo digo", se definió para finalizar.