Escrachan a un participante de Gran Hermano 2023 por abandonar a su hijo y por violencia de género

Este lunes comenzó la temporada 2023 de Gran Hermano y Santiago del Moro presentó a cada uno de los nuevos participantes, que en esta edición serán veintidós, pero este lunes sólo se conocieron veinte. Los dos "hermanitos" que quedan por entrar se darán a conocer este martes. Recordemos que en la temporada anterior fueron 18 los jugadores que ingresaron a "la casa más famosa del mundo".

Hernán "Negro" Ontivero, un cordobés de 30 años fanático de La Mona Jiménez, fue uno de los últimos jugadores que se presentó en Gran Hermano y se mostró muy carismático. "Yo donde voy soy el personaje, yo donde voy llevo alegría, siempre tengo que estar haciendo algo. Yo llego y se ponen contentos, yo le caigo bien a la gente. Le caigo mal a uno y después me empieza a querer", afirmó el nuevo participante. Además, aseguró que es muy bueno para las tareas del hogar.

Así fue la presentación de Hernán Ontivero para Gran Hermano 2023

Pero parece que el encanto de Ontivero desapareció luego de que su expareja (@Thatulina) realizará en la red social X (anteriormente Twitter) una fuerte acusación contra él. "¡BESITOS al Negro Onty que eligió entrar a @GranHermanoAr y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes!", escribió la joven en X.

Pero su descargo no terminó allí. Más tarde, la usuaria de de la red social republicó un mensaje que había compartido el pasado sábado 18 de noviembre: "¿El que levanta la mano para cantar temas de la mona? Una vez me levanto la mano y me dejo marcas, el que dijo que tenía moral y nunca dejaría a un hijo suyo tirado, ahí les cuento que con la misma que me gorreaba ahora se hace cargo de hijo ajenos y el mío que viene en camino. ¡Lo niega y me bloquea de todos lados porque tiene titiritera nueva! AHÍ LO TIENEN A SU AMIGO DE TODO EL NEGRO ONTY QUE TODOS BANCAN DEJA BIEN CLARO TANTO EL COMO SU FAMILIA QUE SI NO SOS NEGRO DE M**** COMO ELLOS CLARAMENTE NO EXISTÍS, así sea ignorar a su propio hijo".

El escrache contra el jugador se hizo viral. Créditos: captura de pantalla X @Thatulina.

En horas de la mañana de este martes, la mujer reveló el porqué de su enojo con Ontivero. "Les voy aclarar el porque de mi enojo: Tuve un accidente en moto haces tres meses y dos semanas. ¡Me rompí meniscos y tengo distensión de ligamentos! En ese transcurso de médicos y futura operación, me enteré del embarazo y obvio le avisé sin pedir nada a cambio", empieza diciendo la joven.

Y continúa: "Pasé el embarazo desde que nos enteramos YO SOLA, empecé a caminar de nuevo y busque formas de trabajar de acuerdo a como podía y él, sabiendo todo eso, me ignoró y se reía y cuando me hablaba me denigraba siendo que JAMÁS LE PEDÍ NADA".

Hernán Ontivero tiene 30 años y es de Río Cuarto, Córdoba. Créditos: Instagram Granhermano_argentina2023.

"Me salió con que tenia que irse a Buenos Aires por trabajo y que 'no iba a estar presente si total, ¿cuántos padres no pueden ver sus hijos por laburo?' Que llegaba y quedaba sin comunicación. ¡Todo raro y sospechoso!", contó la mujer. "Yo me vengo manejando en colectivo, o me lleva y trae mi viejo porque lamentablemente puedo caminar lo justo y necesario por la rodilla rota, no me aguanta el peso de la panza. El jueves apareció en mi casa haciéndose la victima con su mamá, la persona mas mentirosa que conocí, llenándole la cabeza a mi vieja diciendo que era trabajo cuando el trabajo era ser farandulero, ¡y dejarme mas abandonada que al principio!", dijo totalmente furiosa.

La usuaria finalizó el escrache hacia el participante contando que "fue la ultima en enterarse cuando lo vio en la pantalla de la televisión". "¡Vergüenza me da todo esto! Rabia e impotencia de que se burlaran en mi cara él y toda su familia!", cerro diciendo la joven.