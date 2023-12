El Conejo Quiroga pisó el palito y confirmó por error el noviazgo con su bailarina

Desde su salida de Gran Hermano, El Conejo Quiroga se mantuvo en el centro mediático por su polémica separación de Coty Romero, con quien vivieron juntos un intenso romance dentro del reality. Sin embargo, al salir de la casa, la relación entre ellos se tornó controversial y decidieron tomar caminos diferentes.

Su ruptura de la correntina se tornó en un clima áspero, en el que fue señalado de infiel. Esta disputa con Coty con entredichos de por medio, se convirtieron en el material principal de la mayoría de sus previas en el Bailando. Pero al parecer, El Conejo Quiroga dejó su pasado atrás y volvió a apostar al amor.

Los rumores que lo relacionaban amorosamente con su bailarina comenzaron a crecer con fuerza en los últimos meses. Si bien, los protagonistas del runrún desmintieron tener un vínculo sentimental, en reiteradas ocasiones, la química que existe entre ellos no la pudieron ocultar.

Lo cierto es que la verdad siempre sale a la superficie por mas que se intente esconder. En este sentido, El Conejo Quiroga se vio traicionado por su sinceridad y por error admitió la realidad que lo une a su compañera de certamen, Martina Peña. Durante una entrevista, el ex Gran Hermano confirmó por error su nuevo noviazgo.

Luego de su performance hot de reggaeton, Pampita destacó la conexión que observa en la pareja de baile. Con actitud pícara, la modelo lanzó: "Me parece que lo tiene encendido al Conejo, hay algo ahí". A lo que El Conejo Quiroga respondió: "Es al pedo lo que estás diciendo, porque el sábado yo estaba solo, le mando un mensaje y le digo '¿Querés que salgamos esta noche?', como amigos. Pero no, porque dice que si salíamos, la gente iba a pensar que estábamos juntos. Como compañeros, ¿no podemos salir a tomar algo?".

Frente a lo expresado por Alexis, Martina agregó: "¿Por qué le dije que no? Porque la noche anterior habíamos salido con Kennys, Romina. Yo le dije que vaya, lo invité. Él llegó, estuvo toda la noche y desapareció, no con otra persona, se fue a su casa. Pero dije, ¿ni siquiera me va a llevar a mi casa?". En este sentido, Quiroga sumó: "Tenía a un amigo de Córdoba, que dormía conmigo y fui a mi casa porque tenía que tomar el avión en poquitas horas. Ella se fue con Romi y todos caminando, pensé que se iba con ellos, sino la hubiese llevado a casa, ¿Cómo que no?".

Al darse cuenta que su inconsciente le jugó una mala pasada con su declaración, quiso remediarlo y aclaró: “A tu casa”. En esta secuencia, El Cone no pudo contener la risa y los presentes en el estudio celebraron este romance. "Sin palabras, hay algo que ya no le pongamos más palabras. La verdad, hablar es una boludez lo que pueda decir yo. Sumo que es una recontra pelotudez lo que puedan decir ellos en este momento. Ya con eso, olvídate", concluyó Marcelo Tinelli. Mientras que Pampita sentenció: "Ya está, ya lo dijo todo. Conejo, confesá, basta, decí la verdad".