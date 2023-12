La emoción de la mamá de Wanda Nara por una coincidencia entre ella y Milei

Siempre es protagonista y se lleva grandes tapas de los portales. Wanda Nara viene siendo la estrella de la televisión italiana, donde brilla en el Ballando con le stelle y sigue mostrando una fortaleza enorme al luchar contra su enfermedad.

Sin embargo, hace unos días Wanda Nara se quebró en vivo y emocionó a todos los televidentes: “Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”, se sinceró. Y agregó: "La semana pasada volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, dijo sin poder ocultar sus lágrimas.

¡Orgullosa! La mamá de Wanda Nara se alegró por una curiosa coincidencia entre la empresaria y Javier Milei

Poniéndole la mejor de las ondas y energías, la mediática llegó a su cumpleaños número 37. Este domingo 10 de diciembre, Wanda Nara está festejando un año más vida rodeada de sus hijos y su amor, Mauro Icardi.

Muchos amigos y personas cercanas le demostraron todo su amor a través de las redes sociales y una de ellas fue su madre, Nora Colosimo, quien subió una foto retro abrazando a su hija junto con una frase curiosa.

“10 de diciembre, cumpleaños de Wanda y asume nuestro presidente”, escribió la madre de Wanda Nara en la historia y mencionó al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

De esa manera, Nora Colosimo se refirió a la asunción presidencial de Javier Milei y quedó en claro su apoyo hacia el libertario. En la postal, se la puede ver a la empresaria de cosméticos de muy pequeña posando ante la cámara con su dedo pulgar hacia arriba.

La foto con la que la mamá de Wanda Nara la comparó con Javier Milei

A pesar del gesto de su madre, Wanda Nara no reposteó la foto en su perfil de Instagram. Por el contrario, mostró varios videos de su participación en la versión italiana del Bailando y compartió otros saludos de sus amigos más cercanos.

Cabe recordar que luego de la victoria ante Sergio Massa en el balotaje, la esposa de Mauro Icardi había subido un posteo para celebrar el triunfo. Sin embargo, decidió borrarlo minutos después y no volvió a expresar su opinión al respecto.