El productor de Polémica en el Bar reveló por qué quiere bajar a Marcela Tinayre de la conducción

En medio de múltiples especulaciones sobre la continuidad de Marcela Tinayre en Polémica en el Bar (América), el productor del legendario programa, Gustavo Sofovich, reveló por qué quiere bajar a la conductora en caso de que el ciclo siga al aire el año próximo.

Enojado por las versiones que indican que Sofovich fogonea su tensión con Tinayre para promocionar su nueva obra de teatro, el productor le envió un mensaje de audio a Socios del Espectáculo (El Trece), en el que aclaró de manera contundente su opinión sobre la conductora de Polémica en el Bar al argumentar: "Vi que están hablando de que yo hice lo de Marcela Tineyre para promocionar algo. Yo no esto promocionando nada. No quiero trabajar con ella porque no soy feliz. No me da felicidad verla sentada en la silla de Gerardo. No es fiel a los principios que tendría que haber tenido con sus compañeros de trabajo".

Por otro lado, entrevistado en el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez), Gustavo Sofovich remarcó: “No estoy cómodo trabajando con Marcela Tinayre. La soberbia es muy grande. En Polémica en el Bar, en el programa de mi papá, no me puedo sentar porque me miran sin respeto. Cuando en mi casa no me respetan, ¿para qué voy a seguir?”.

Luego, para dejar en claro que no quiere que Marcela Tinayre siga liderando Polémica en el Bar en una próxima temporada, el productor explicó: “Ojalá el canal decida que el programa siga en el aire, pero yo no tengo ganas de verla a Marcela sentada en la silla de mi papá. Éramos amigos con Marcela, pero en un momento dejó de respetarme”.

Gustavo Sofovich dejó en claro que no quiere a Marcela Tinayre en Polémica en el Bar. Foto: Instagram @gustavosofovich.

A su vez en las últimas semanas, trascendió que Gustavo Sofovich está interesado en que Jey Mammon sea el encargado de ocupar la silla central de Polémica en el Bar en reemplazo de Marcela Tinayre. De momento, no hay ninguna definición respecto a la vuelta del actor a la televisión luego de atravesar un año muy complejo por las denuncias públicas por abuso que le crusó Lucas Benvenuto.