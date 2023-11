Quién es el novio de Ingrid Grudke, Martín Colantonio: empresario, deportista y piloto de avión

Ingrid Grudke transita un increíble presente amoroso. Luego de su ruptura, en 2017, tras tres años de noviazgo con Cristobal López, la modelo decidió volver a creer en el romance y apostar por un nuevo noviazgo. De esta manera, en 2018, se confirmó su nuevo vínculo.

El hombre que conquistó el corazón de Ingrid Grudke es Martín Colantonio, un empresario marplatense con quien ya llevan cinco años de relación y de quien se encuentra profundamente enamorada como el primer día.

“Él es comerciante, tiene un local de ropa. Pero lo importante es que estoy conociendo a alguien, no importa lo que haga. Empecé a salir hace poquito. Dije '¿por qué no me puedo dar la oportunidad de conocer alguien?'”, expresó por aquel entonces la conductora aclarando su situación sentimental.

Luego de consolidar su vínculo, la modelo brindó una entrevista para la revista Hola Argentina, años atrás, donde exteriorizó el tierno concepto que tiene de su pareja y dejó en claro sus sentir. Además, se refirió a las cualidades que la enamoran del marplatense.

“Es muy atento, caballero, amable y generoso conmigo y también con sus amigos. Pude comprobar todo eso desde el primer día. Es un hombre con mucho sentido del humor, carismático y también súper romántico, pero creo que si tengo que destacar algo que me enamora cada día más de él, es su capacidad de diálogo: nunca tenemos discusiones porque todo lo podemos conversar”, enfatizó Ingrid Grudke.

Lo cierto es que el novio de la conductora prefiere mantener un bajo perfil. Se conoce que a los tortolitos los une el fanatismo por los deportes y que apuestan por un estilo de vida saludable. El empresario, además, es dueño de un parador gastronómico y fue allí donde cupido los flechó.

En diálogo con la revista Gente, la conductora ahondó en su historia de amor y reveló algunos detalles. “Lo conocí haciendo temporada en Mar del Plata, porque él es nacido y criado allá. Él tenía un bar de verano dentro del parador de las playas del balcón, al lado del faro. Justo llegó mi sobrino Santiago, que en ese momento tenía 20 años, con su novia que no conocía el mar, y querían ir a la playa. Mis compañeros de obra me recomendaron ese lugar. Y lo conocí ahí, por culpa de mi sobrino”, rememoró la modelo.