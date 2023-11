La lapidaria crítica de una conocida periodista a Yuyito González por su entrevista a Javier Milei

La entrevista de Yuyito González a Javier Milei en el programa Empezar el día (Ciudad Magazine), desató algunas duras críticas, y una conocida periodista de espectáculos arremetió contra la conductora con una filosa sentencia.

La panelista que estalló contra Yuyito González es Maite Peñoñori, quien se indignó por la ninguneada de la actriz y conductora sobre su opinión de la nota a Javier Milei. "Primero que queda muy feo... Me molesta cuando lo hacen en general los famosos. Si vas a hablar de algo, Yuyito, miralo, porque queda feo que hables de algo que ni siquiera viste", comenzó la periodista.

La entrevista de Yuyito González a Javier Milei desató duras críticas. Foto: Captura de video Ciudad Magazine.

Luego, profundizando su análisis sobre la labor de González en la nota a Milei, Peñoñori arremetió desde LAM (América): "Si sos conductora y te exponés, y estás entrevistando a una persona como Milei, nosotros como televidentes tenemos todo el derecho del mundo a opinar. Para mí, fue una entrevista totalmente desaprovechada. Decían que querían mostrar un costado más humano, no contó nada interesante que no hayamos escuchado en otro lado. Bueno, Yuyito no es periodista tampoco, como para entrevistarlo y sacarle algo distinto".

Además, Maite Peñoñori cuestionó a Yuyito González por los elogios y piropos a Javier Milei. "Yo soy muy feminista. Pero, me pareció que si eso hubiese sido al revés, si esa entrevista se le hubiese hecho un hombre a una mujer hubiésemos armado un escándalo".

Finalmente, Peñoñori criticó: "Cuando le preguntó por la banderita de Israel, hizo agua con el tema de Israel. La verdad me pareció una entrevista mala. Ese ninguneo ya me lo han hecho, creo que fue Carmen en ese programa... Además, acto seguido me mandaron un mensaje invitándome al programa".