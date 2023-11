La delicada causa por la que el hermano de Susana podría ir a la cárcel

Según detallaron en el programa A la tarde (América), Patricio Giménez, hermano de Susana Giménez, estaría en una compleja situación jucial, al quedar reabierta una causa que podría llevarlo a la cárcel.

En uno de sus tantos viajes a Uruguay, al cantante le encontraron un arma calibre 22 en su mochila, por lo que se le inició una causa por contrabano, que en un primer momento derivó en su absolución ya que Patricio Giménez aseguró que en ningún momento intentó ocultar la tenencia del arma en cuestión.

Patricio Giménez, en el ojo de la tormenta. Foto: Captura TV.

Pero en este último tiempo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), apeló ese falló, por lo que según contó el periodista Diego Esteves, el hermano de Susana Giménez está otra vez en el ojo de la tormenta. “Patricio Giménez es investigado en la Justicia por portar un arma calibre 22. El 21 de diciembre de 2021, esto es información que no había trascendido, él sale de la Argentina rumbo a Uruguay con una mochila en la que tenía un arma de fuego calibre 22", explicó el panelista.

Luego, el periodista amplió sobre la causa de Patricio Giménez: “Le secuestran el arma en ese momento, no da las explicaciones que tenía que dar y se abre una causa por contrabando por portar esta arma, pero después termina sobreseído porque la Justicia determina que él no había tenido ningún ardid, ninguna mentira, mejor dicho, para justificar la tenencia de esa arma, en realidad, para ocultar que él tenía esa arma. Lo sobresee la Justicia y ahora la PSA apeló esa decisión y abrió la causa. He hablado con el entorno de Patricio Giménez y evidentemente no se enteró que esta causa se reabrió, porque lo que dejan trascender es que él fue sobreseído en la causa, pero la causa fue reabierta”.

Patricio Giménez estaría en una delicada situación judicial. Foto: Instagram @patogimenez.

Finalmente, Diego Esteves comentó sobre los motivos por los que la Justicia decidió reabrir la causa que investiga al hermano de Susana Giménez: “Quieren que explique el origen de esa arma, de dónde salió esa arma. Raro, porque debería haber sido determinado en el momento”.