Eva de Dominici mostró las terribles heridas que sufrió en un accidente doméstico

Si bien Eva de Dominici suele publicar momentos lindos de su vida cotidiana, en Los Ángeles y en familia, también usa sus redes sociales para mostrar situaciones no tan agradables de su día a día.



En ese marco, sorprendió a sus seguidores al mostrar las terribles heridas que sufrió por un accidente doméstico. “Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. Fue el 12 de noviembre de 2021”, contó.

La publicación de Eva de Dominici.



“A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades. Seguir trabajando me hacía bien”, agregó Eva de Dominici en Instagram.



“No me gustaba hablar del accidente. Sólo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental. Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación”, expresó la joven actriz.



En las fotos se pudo observar que la actriz sufrió quemaduras en buena parte de su antebrazo, en sus hombros y en menor medida en su pecho. Por suerte, no tuvo que lamentar heridas mayores.

La publicación de Eva de Dominici.



Según contó la actriz, el accidente le provocó quemaduras en segundo grado, que se originó cuando estaba cocinando una sopa de calabaza. Aparentemente, lo que sucedió fue que la máquina explotó y el líquido que se desprendió cayó sobre su cuerpo.



A partir de su publicación, Eva de Dominici generó un revuelo importante por las fotos impactantes de algunas partes de su cuerpo. Allí, sus seguidores le dejaron mensajes de lamento y también con cálidos saludos.