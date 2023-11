Marina Calabró estalló de furia contra una mega famosa: “Me parece injustificable, incalificable y horrible que…”

Se activó una batalla inesperada, principalmente por la originadora del conflicto. Nadie imaginaba que Flor Vigna acudiría a un comportamiento de ese calibre y acusaría a Lourdes Sánchez de intentar robar a su pareja Luciano Castro, así como dejó entrever que mantuvo diversos amoríos con otros famosos.

Esa pelea, que se produjo en la pista del Bailando por un sueño, creció a límites inimaginables y se convirtió en un tema de debate durante semanas. Incluso, Flor y Lourdes se trenzaron en un acalorado cara a cara delante de las cámaras de LAM.

En el análisis del caso, Marina Calabró soltó una definición tajante de Vigna, en el desenvolvimiento de su columna de opinión en el ciclo radial de Jorge Lanata en Mitre AM 790. Ahí, la periodista arrancó la argumentación de su descontento con la bailarina.

Flor Vigna y Lourdes Sánchez tuvieron un tenso cara a cara.

En cuanto a lo que considera de Vigna, Marina exclamó: “No está bueno. Me extraña de Flor Vigna. Primero porque es una chica joven, que se supone que ya está deconstruida. Es muy antiguo esto y ella nunca había jugado por ese lado, más bien siempre se había mostrado como comprensiva, contemplativa, que no habría frentes”.

“Me parece que ese es el perfil que compramos de ella”, agregó la periodista sobre la bailarina. Y luego se refirió a la guerra con Sánchez y exclamó: “Acá pierden todos. Me pongo en el lugar de Lourdes y ¡No ha lugar! No da. Supongo que Lourdes Sánchez tal vez lo minimice para que pase y no darle tanta entidad”.

Marina opinó fuerte sobre Vigna.

Y para culminar, Calabró expresó su bronca con Flor y bramó: “Debería haber un pedido de disculpas porque no son cosas que se hacen entre mujeres, que no se hacen en un medio masivo. Me parece injustificable, incalificable ¡Horrible lo que hizo! Es la única palabra que se me ocurre”.