Las extrañas remodelaciones que Jimena Barón le quiere hacer a su nueva casa

Jimena Barón se caracteriza por su alta actividad en redes sociales. A modo de diario íntimo, la actriz comparte con sus seguidores su cotidianidad, desahogándose en los malos momentos y expresando su total alegría en las situaciones felices de su vida.

Hace unos días, Jimena Barón sorprendió a sus fanáticos con un grato acontecimiento. La cantante, finalmente, pudo cumplir su gran anhelo de tener una casa propia. Con las emociones a flor de piel, por este suceso tan importante, la artista exteriorizó una profunda reflexión junto con imágenes donde mostraba cómo recibió su retoño la increíble noticia.

"Me preguntan a veces qué me falta, y la verdad es no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó un vida con algunos obstáculos y costó un poco más. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”, manifestó la artista, anunciando su logro.

En este contexto, la autora de La Cobra, se encuentra amoldando su nuevo hogar con su estilo propio. El fin de semana pasado, la actriz posteó, a través de sus Historias de Instagram algunas de sus ideas para redecorar los ambientes.

"Brasero español de mi abuela para enfrente de la chimenea", publicó Jimena Barón en una de las fotos que publicó en las redes sociales, con el fin de que sus seguidores participen y la orienten con la selección de adornos que debe incorporar en la vivienda.

Consecutivamente, la artista mostró otra zona de su hogar que le gustaría transformar. “La chimenea, fui hoy a probarle cosas", escribió la morocha subiendo una imagen actual y otra de cómo pretende modificarla.

Mas tarde, Jimena posteó una foto de otro sector de su casa y exteriorizó su idea. "Yo con esto quisiera con un durlock pase esto", agregó la cantante. Acto seguido, acudió a la ayuda de sus fanáticos para que expresen sus opiniones al respecto. “Simular pared y que llegue hasta el techo. Ah, y pintar de blanco (con cuadro y madera abajo así tal cual). Si o no”, concluyó la actriz.