El fuerte reclamo de un amigo de Diego Maradona a Dalma Maradona tras el estreno de su serie: “Fue triste y lamentable que…”

La vida de Diego Maradona estuvo rodeada de controversias. Tras su muerte, las polémicas se siguen multiplicando. El Diez se mantiene vigente, involucrado en disputas generadas por las personas mas cercanas a su entorno. En esta ocasión, Mariano Israelit se descargó contra Dalma Maradona por el estreno de su serie “La Hija de Dios”.

Luego del debut de la filmación, Israelit salió con los botines de punta y fulminó a la hermana de Yanina. En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el amigo de Diego realizó lapidarias declaraciones en contra de la actriz y explicó, según su parecer, las actitudes que tuvo la joven.

“Me pasaron dos cosas muy feas con Dalma y no lo conté nunca, lo voy a contar ahora, me llamaron de la serie en el año 2021 para participar, yo te mandé a vos la captura de pantalla del mensaje, me escribió una de las productoras de la serie para grabar, yo les dije que iba a cobrar por eso y no me llamaron más, todas las plataformas te pagan y tienen un presupuesto, era un contenido para ellos y no sale de la plata de Dalma eso, hay una producción que te contrata y me dejaron de hablar”, sostuvo Mariano, enfatizando en su enojo contra Dalma Maradona.

En este sentido, Israelit agregó: “Yo creo que Dalma se olvidó de los códigos, yo me acuerdo cuando ella y su hermana me llamaban para saber cómo estaba Diego y hacíamos videollamada los cuatro. Y después me pasó algo también muy feo que me enteré que me quitó de la lista de invitados para el estreno de su serie, ella pidió que yo no vaya y la verdad no la llamé porque no es amiga mía pero me dolió, cómo no ve a doler si cuando me llamaban estaba ahí, fui de los pocos amigos que di la cara en el peor momento del asesinato de Diego”.

“No es que yo salí a hacerme el famoso, les pedí permiso a ellas para hablar en su momento, no es que yo voy a inmolarme y hacerme el justiciero, me parecía que correspondía. Con estas decisiones, a Dalma no le importó lo que Diego hubiera pensado”, sostuvo el amigo de El Diez.

Con intenciones de enviarle un durísimo mensaje a Dalma Maradona, el hombre manifestó: “Ella se olvidó de los amigos del padre y debe tener un problema conmigo. Yo lo conocí a Diego cuando Dalma no existía, yo las he ayudado a bajar de las escaleras a las hijas de Diego. Las he tenido en brazos y me duele la verdad porque uno hizo mucho por el padre. Y no les estoy facturando nada, me dolió que me haya dejado afuera y no me haya hecho participar porque yo también fui parte de la historia, si fue por la plata me hubiesen dicho que no tenían presupuesto y no dejarme tirado ahí”.

“Dalma si tenes algo que decirme escribime o llamame, vos tenes mi teléfono porque me has escrito, a mi no se me cae ningún anillo. Fue triste y lamentable lo que me hiciste con todo lo que hemos compartido. No me lo merezco y de repente soltarme la mano así. Yo no soy igual que ella. A mi no me hizo feliz pasar por ese momento de no poner participar de la serie o no poder estar en el estreno de la inauguración”, concluyó Mariano.