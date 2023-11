La crítica de L-Gante sobre su vida: “Había armas cerca de…”

La Peña de Morfi se caracteriza por unir a la familia, la gastronomía, la música y las temáticas que llevan a la reflexión. Por eso, cada domingo al mediodía deja un montón de declaraciones de los protagonistas que se hacen presente en el piso del magazine.

En esta oportunidad, luego de pasar tres meses detenido en la DDI de Quilmes, L-Gante volvió con todo al ruedo para enfocarse de lleno en su carrera musical. El cumbiero visitó La peña de Morfi donde hizo memoria sobre sus inicios y terminó cuestionándose a sí mismo y reflexionando sobre un videoclip de sus inicios, el cual es sumamente polémico.

L-Gante reflexionó sobre su polémico comienzo en la cumbia 420

En una entrevista íntima con Diego Leuco, L-Gante compartió una reflexión impactante sobre su pasado y su implicación en la normalización de la violencia en los barrios carenciados. En la misma, recordó sus humildes comienzos y lanzó una crítica autocrítica sobre un viejo videoclip donde se muestran armas en presencia de niños.

El popular cantante de cumbia confesó: "Había cosas que veíamos como normales en el barrio, como, por ejemplo, armas cerca de menores. Obviamente, las armas estaban descargadas. Alguien me pasó el arma y había menores presentes".

Además, L-Gante calificó el video como "muy bizarro". No solo expresó su desconcierto sobre su propia ignorancia en ese momento sino que también cuestionó si era un ignorante o no entender las graves implicaciones de tal escena. "Hasta me di cuenta de que son cosas que están normalizadas en los barrios más carenciados. Las ves como parte de la vida cotidiana. Quizás no fue mi culpa ser un ignorante, pero para todos era normal", admitió el artista.

No obstante, tuvo un momento para mostrarse arrepentido de la falta de conciencia en ese período y dijo: "Nadie decía: '¿Qué hace un niño haciendo esto? Esto está mal'. Nadie lo decía. Pero ahora soy uno de los que dice que eso está mal. Totalmente".

¡Escandaloso! L-Gante y las armas cerca de los niños y niñas en su primer video

Asimismo, L-Gante aprovechó para enviar un mensaje sobre la violencia y las armas: "No necesitas esas cosas para vivir bien. De hecho, solo te traen problemas".

Un regreso un tanto reflexivo, aunque no fue el primero en la pantalla chica, ya que el artista estuvo, hace una semana atrás, en el programa de Juana Viale, en el cual tuvo el placer y bailó cumbia 420 con la nieta de Mirtha Legrand.