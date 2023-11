Cuál es el certificado que le pidieron a Wanda Nara para participar del Bailando italiano

Luego de ponerle nombre a su enfermedad, y de romper en llanto en pleno programa, Wanda Nara cada día que pasa se muestra más entusiasmada con el proyecto del Bailando italiano, donde está realizando un trabajo increíble. Es que sin dudas, tiene una connotación muy especial en este momento de su vida.

Mucho antes de confirmar que fue diagnosticada con leucemia, Wanda Nara confesó que con su paso por el certamen en medio de su tratamiento, busca enseñarle dejarles un mensaje a sus hijos de que "mamá está bien". Además de hablar más a profundidad sobre el tema dejando saber lo contenida que está por su familia y seres más cercanos.

Wanda Nara y el emotivo mensaje que quiere enviarle a sus hijos

Tal es la repercusión que tuvo dicha noticia que Ángel de Brito, días atrás, detalló la charla que tuvo con la empresaria, en la cual, entre diversos temas, hablaron acerca de su salud. "Me dijo: cuando fui a la Argentina me hice todos los chequeos de nuevo, todos, y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico que no deje de tomar la medicación. Y yo, soy rigurosa y estoy tomando toda la medicación y me hago todos los controles que me requieren".

Además, explicó que el médico de Wanda Nara la autorizó a participar en el certamen, a hacer ejercicios y mantener una rutina bastante activa y enérgica físicamente: "No hay restricción, lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación, descansar bien. Bueno, estás bien porque los valores te dieron correctos, están estables, así que podés hacerlo, podés hacer deporte también, además del Bailando, pero solo cuídate en alimentación, medicación y dormir, descansar bien", fueron las palabras del especialista que lleva su tratamiento.

Sin embargo, desde el Bailando italiano le hicieron una petición inamovible para ser parte: "Me pidieron una certificación médica con todo esto. Porque firmás un seguro de riesgo, por si pasaba algo, entonces tenía que ser todo legal", aseguró la ex conductora de MasterChef.

Lo cierto es que la mediática está haciendo una excelente performance en el reality de baile, en el cual se volvió a ganar el amor del público italiano; asimismo está disfrutando y dándole a sus hijos una gran lección de vida.

Wanda Nara la está rompinedo en el Bailando de la tv italiana

Con relación a esto último, Wanda Nara sostuvo: "Lo hago para que vean que estoy bien, para impulsar a la gente que le pasa, para sentirme bien yo también, porque si no estoy en mi casa todo el día. Los chicos van al colegio casi todo el día, tienen doble escolaridad. Así que aprovecho para ensayar mientras los chicos están en el colegio".

En sus redes sociales, donde cautiva a más de 16 millones de seguidores, muestra su día a día, en una vida que combina entre Italia, donde está su trabajo, y Turquía, tierras donde está jugando su gran amor y compañero de vida, Mauro Icardi.