El motivo por el que habrían bajado a Sofía Gala de un avión para luego demorarla en Aeroparque

Sofía Gala se convirtió en tendencia en portales y redes sociales por un confuso episdio que tuvo lugar el jueves, cuando la actriz estaba a punto de viajar a Mar del Plata y fue bajada de un avión y luego demorada en Aeroparque.

Tras algunas especulaciones y una demora en el vuelo en cuestión, Sofía Gala finalmente logró retomar su trayecto a la mencionada ciudad blanearia para estar presente en la apertura de la nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata.

Sofía Gala quedó envuelta en una polémica en Aeroparque. Foto: Captura TV.

La versión que circuló indicaba que Sofía Gala habría llevado algunos productos de un local del free shop de Aeroparque sin pagar, aunque se labró un secreto de sumario sobre el hehco, por lo cual no hay información oficial al respecto.

Una vez arribada al evento cinematográfico en Mar del Plata, en diálogo con TN Sofía Gala comentó sobre la polémica en Aeroparque: “Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”. Luego la actriz agregó: “Fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”.

Según la periodista Paola Florio del portal de Infobae Teleshow, el motivo de la demora de Sofía Gala en Aeroparque tendría que ver con que cámaras de seguridad la habrían detectado llevándose tres productos menores de cosmética.

Además, el mencionado sitio indicó que si la persona demorada no tiene antecedentes penales, la policía le labra un acta, y tras abonar una fianza, se procede a que el pasajero siga su trayecto.

En medio de la controversia, Moria Casán, la madre de Sofía Gala explicó sobre el episodio de su hija en Aeroparque: “Nada, nada, ya está en Mar del Plata, creo. Está en pleno vuelo. No sé bien qué pasó porque yo estaba grabando. Un malentendido, un problema de pasaje, no tengo la menor idea. Ella iba para el Festival de Cine de Mar del Plata, ya está todo solucionado”.